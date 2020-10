Los compas del Chapo. Por esta información mataban

Esta información no cabe en las páginas de un periódico, ni siquiera en una revista dedicada a los reportajes o las investigaciones a fondo. Cabe en internet, con un diseño que intenta suavizar la extensión de los interrogatorios que en momentos lucen interminables. Les presentamos en esta especie de híbrido digital, un producto periodístico que sigue en construcción todos los días con las nuevas revelaciones de algunos implicados directos e indirectos. Son fragmentos del juicio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

En las siguientes páginas se revelan nombres, fechas, momentos incómodos, secretos de amantes, traiciones de hackers, asesinatos a sangre fría, fiestas y también se mencionan sobornos millonarios para Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para Genaro García Luna y muchos personajes más de la política mexicana que ante los cuestionamientos directos, seguirán negando todo lo que implique corrupción y enriquecimiento ilícito, por simple sentido común.

Estos son episodios de la historia de México que en algún momento se comparten en forma de nota informativa, de narcocorrido, como serie de Netflix o columna de chismes. Es la historia oral de un personaje del que mucho se ha escrito y poco realmente se sabe todavía. Sus propios compas hablan de momentos intensos y formadores en la carrera delictiva del capo que ya es una leyenda global.

Estos son algunos de los interrogatorios y los contra interrogatorios de Brooklyn. Textos casi en crudo que describen al personaje. Información que en algún momento muchos involucrados tenían miedo de hacer pública, por simple miedo a la muerte, y nada más. Al final, con la protección del Gobierno de Estados Unidos, muchos comenzaron a hablar ante el Jurado. A cambio de una menor condena o de protección para sus familias, ellos construyeron esta historia.

CAPÍTULO 1

Damas y caballeros del jurado, este caso es sobre drogas. Este caso es sobre dinero. Este caso es sobre violencia. Este caso es sobre escapes de prisiones. Este caso es sobre un vasto narco imperio global, todo culminando en la incautación de miles de millones de dólares de narcóticos ilegales desde 1989 hasta 2014. Y el capo que dirigía la organización, responsable de estas actividades ilegales, ese hombre, el acusado, Joaquín Guzmán Loera, un hombre de las montañas de México con inteligencia callejera.

Comenzó desde abajo en la organización, conocida como el Cártel de Sinaloa o La Federación. Pero vendió suficientes drogas y utilizó su instinto y brutalidad para ascender por todo el camino hasta la cima de una organización de cientos de personas. Él ascendió de ser un hombre que seguía órdenes a uno que las daba. Y él usaba todos y cada uno de los medios disponibles para asegurar su lugar en lo más alto, incluyendo la corrupción de funcionarios de gobierno, secuestros, tortura e incluso asesinato.

Ahora, incluso como jefe Guzmán no estaba contento solamente dando órdenes para matar. No. Él era un líder que se ensuciaba las manos. La evidencia en este caso demostrará cómo tomó un rifle y le disparó a dos hombres a quemarropa. Y luego le ordenó a sus hombres cavar un hoyo y quemar los cuerpos.

CAPÍTULO 2

Si un desconocido de otro planeta que no supiera nada del sistema criminal de Estados Unidos hubiera escuchado la declaración de apertura del gobierno, ellos podrían pensar que todo lo que el fiscal dijo era un hecho, que todo era verdadero, y nos iríamos directamente a sentenciar al señor Guzmán. Su culpabilidad no estaría en duda, él se veía muy confiado acerca de lo que estaba diciendo, y eso hubiera sido el final. De todas formas este no es el caso. La declaración de apertura del fiscal no es evidencia. Y hay otro lado de esta historia, un lado más feo de esta historia que ustedes todavía no han escuchado, el lado que los gobiernos de México y Estados Unidos no quieren que ustedes ni cualquier otra persona escuche.

CAPÍTULO 3

El 13 de noviembre del 2018 se presentaron los abogados de ambos bandos y soltaron sus argumentos para la defensa y la condena de El Chapo Guzmán en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Por el lado de Estados Unidos: Gina Parlovecchio, Andrea Goldbarg, Michael Robotti, Adam Fels, Anthony Nardozzi y Amanda Liskamm. Por el lado del mexicano: Eduardo Balarezo, Jeffrey Lichtman, Paul Townsend, William Purpura y Colon Miro. Había detalles administrativos pendientes antes de comenzar, como por ejemplo, la selección del jurado. Algunos no querían participar por miedo, incluso alegaban ansiedad o problemas de salud que podrían agravarse al participar en este juicio. Uno dijo que era taxista y que la duración del proceso provocaría que en poco tiempo no tuviera dinero para comer. La defensa y la parte acusadora perdieron varias horas en la revisión de los encargados de escuchar sus planteamientos. Eran pasados por grupos para ser entrevistados y saber quién sí y quién no podía participar. Quién quería engañar al gobierno por miedo o quién podía ser imparcial y afectar a alguna de las partes. El hombre que puso orden durante los siguientes meses fue el Juez Brian M. Coga