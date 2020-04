Justicia de EU niega nuevamente fianza de 2.2 mdd a García Luna

El Tribunal Federal de Nueva York, Estados Unidos, rechazó por segunda ocasión la petición de libertad bajo fianza del exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, luego de que a finales del mes de marzo ofreciera una fianza de 2.2 millones de dólares.

El juez Brian Cogan, quien estuvo a cargo del proceso judicial contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, negó un recurso de apelación de un magistrado luego de indicar que no existen las condiciones necesarias para asegurar que García Luna no intente huir de la justicia por los delitos de narcotráfico que le son imputados.

Asimismo, Brian Cogan señaló que existen razones suficientes para pensar que la libertad bajo fianza del exfuncionario mexicano puede representar un riesgo de fuga, siempre y cuando cuente con los recursos necesarios.

Aunado a ello, el juez desaprobó el argumento de la defensa del enjuiciado, la cual se relaciona con el riesgo de contraer Covid-19 en prisión, por lo que mencionó que “la instalación en la que el acusado está detenido ha implementado pasos para reducir el riesgo de exposición” al coronavirus.

Mientras tanto, se espera que el próximo 4 de junio se celebre la audiencia judicial de preparación del juicio del mexicano; sin, embargo, debido a la epidemia, por el momento no se sabe si se llevará acabo de manera presencial o por alguna otra vía.

El pasado 25 de marzo, Genaro García Luna solicitó al tribunal ser dejado en libertad bajo una fianza de 2 millones de dólares porque "podría morir" por un contagio del coronavirus.

"García Luna está en riesgo de morir si contrae el virus COVID-19. Tiene 51 años y un historial de problemas respiratorios", dice la carta que su abogado César de Castro envió al juez Brian Cogan, que presidirá su juicio en la corte federal para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn.

La carta va acompañada por otra misiva enviada por un médico de México en la que certifica que le atendió el 26 de junio del 2015 por problemas respiratorios y enviada por solicitud de su esposa.

La nueva propuesta de fianza que proponía 2.2 millones estaba respaldada por diez garantes y cuatro propiedades así como otra propiedad de García Luna, valorada en 1.2 millones de dólares

