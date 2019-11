Abril Pérez, el feminicidio que se arrastra en la espiral de la impunidad

El pasado 25 de noviembre miles de mujeres salieron a la calles de la Ciudad de México a gritar: "¡alto a los feminicidios!". Por la mañana de ése día, el Presidente y la Secretaría de Gobernación prometieron acciones. Horas después, Abril Pérez Sagaón fue asesinada y en su caso se arrastra la espiral de la impunidad en los temas de violencia de género.

La muerte de Abril Pérez hace ruido porque existían indicios de violencia física, familiar, acoso, denuncias, un detenido, jueces que accedieron a la libertad de éste y ahora solo hay lamentos de sus seres queridos hechos públicos en Facebook para que quede la denuncia de ni una menos.

El autor del feminicidio apunta a su expareja, el empresario Juan Carlos García, conocido por ser director de Amazon México en el periodo 2014-2017.

Según un breve perfil de Forbes, García se desempeñó como VP de operaciones de Comercio electrónico para Walmart México y América Central e incursionó en el mundo del emprendimiento como fundador de plazavip.com y decompras.com, portales que fueron comprados por Grupo Carso y que actualmente son parte de claroshop.com.

Captura de pantalla | Crédito: Google Think with Innovators: Juan Carlos García, director global de E-commerce & Omnichannel de Elektra

Historia de un feminicidio anunciado

Abril buscó el divorcio, sólo para que 11 meses después hallara la muerte de manera extraña, porque, aparentemente, sin tener enemigos fue ultimada a tiros cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La muerte de ella ocurrió poco antes de la medianoche del pasado 25 de noviembre, según quedó asentado en la carpeta de investigación 12/1594/2019 que fue radicada en el Reclusorio Oriente.

Abril recibió dos disparos: uno en la nuca y otro en el hombro. El ataque pudo pasar por un ataque más en la ciudad; no para amigos y familiares, quienes ven extraño que a una mujer sin problema alguno la sigan en motocicleta y en de manera súbita le dieron muerte, sin motivo aparente.

El atentado ocurrido en Churubusco, entre los límites de las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez, desde donde la trasladaron al hospital San Ángel Inn Universidad.

Foto: ilustrativa / Foto: pixabay.com

La Prensa conoció a través de personas cercanas a la víctima, que Abril salía de una relación de al menos 25 años, con un antecedente de violencia a principio de año.

Esta fuente, incluso avaló su dicho con un documento que circula en las redes sociales, mismo que habría sido redactado por una amiga de Abril, y que podría convertirse en la clave para que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aclare este crimen, ahora con tintes de feminicidio.

De acuerdo al texto colgado en redes sociales, el primer antecedente de violencia denunciado por Abril, ocurrió el 2 de enero de este año en la ciudad de México, cuando ella fue atacada en la cabeza por su esposo Juan Carlos con un bate de béisbol. Además, hubo un intento de matarla cuando el agresor usó un bisturí para tratar de cortar su garganta, y luego intentó el estrangulamiento.

Esta agresión fue interrumpida por un hijo de la pareja que se presentó en la recámara, lo que evitó su muerte, no obstante tuvo que pasar una semana en el hospital.

Juan Carlos dijo que "lo mataron"

El 4 de enero de este año, el empresario subió unas extrañas imágenes en su cuenta de Twitter argumentando que su esposa lo había "matado" en incluso tuvo tiempo de etiquetarla en sus publicaciones.

El primer mensaje fue publicado a las 6 de la mañana acompañado con una imagen supuestamente de la propia sangre del empresario, una segunda foto aparece un celular ensangrentado.

"Mi esposa me mató con su amante Javier Alejandro Benavides. Pero me robó mi dinero y 26 años de mi vida"; "me acuchilló y me mató, mi sangre por todos lados" acusaba en un hilo de Twitter que ahora no es posible consultar porque ha bloqueado su cuenta.

Abril pide el divorcio y jueces defienden al agresor

Abril impulsó una denuncia por intento de homicidio y el divorcio como medida precautoria, con lo cual un juez emitió la respectiva orden de aprehensión que fue cumplimentada aproximadamente a fines de septiembre.

Durante dos meses, el ex esposo de Abril estuvo en la cárcel, hasta que el Juez Federico Mosco González, reclasificó el delito, el Magistrado Héctor Jiménez López ordena cambiar la medida cautelar y el Juez Carlos Trujillo Rodríguez lo pone en libertad, porque ahora el delito era violencia doméstica.

Lo ocurrido ha conmocionado a familiares y amigos, quienes creen que habría alguna irregularidad en este proceso, peor aún, se preguntan ¿qué sucedió? ¿por qué? “casualmente” a dos semanas de salir libre el ex esposo, ella muere violentamente.

"El 4 de enero su esposo la golpeó terriblemente en la cabeza con un bate mientras ella dormía, Ella se enfrentó ante la justicia y después de miles de trabas corruptas logró que lo metieran preso, salió libre hace 3 semanas gracias a un Juez vendido y corrupto que cambió el caso de Feminicidio a Violencia Familiar", apuntó su hermana Anie Sagaon en un post de Facebook.

"Abril demostró en esta vida que era bella y hermosa desde su corazón que irradiaba siempre alegría y amor de Dios para todos nosotros", lamentó su primo Iram Vargas

Abril solo quería una nueva vida

Abril acudió a la Ciudad de México a realizar una diligencia derivada del proceso con el ex esposo, razón por la que estuvo en la capital del país y que se disponía a regresar a Monterrey con sus hijos, cuando sobrevino el ataque que le quitó la vida.

La amiga de Abril destaca en el mencionado texto, la actitud de perdón que ella tenía hacia su ex esposo, además que había dejado todo en manos de la justicia, deseaba rehacer su vida con un nuevo trabajo y su apoyo a víctimas de violencia.

A pesar del dolor sufrido, familiares de la víctima comentaron que desde el primer momento recibieron el apoyo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para los trámites de recuperación del cuerpo, e incluso se entrevistaron con la titular, Ernestina Godoy, de quien se despidieron con la promesa de que habrá justicia para Abril.

Cabe señalar que en la entrevista de la Prensa, insistimos en los señalamientos que se han hecho hacia el ex esposo como sospechoso, pero solo respondieron que ante los hechos solo surgen obviedades, pero esto tiene que resolverlo la autoridad y detener a él o los responsables de la muerte de esta activista, que luchó contra la violencia de género luego de vivirla en carne propia.

Con información de Antonio De Marcelo | La Prensa