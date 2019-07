Admite Tribunal queja de Lozoya para citar a declarar a Peña Nieto

El expresidente Enrique Peña Nieto y tres de sus exsecretarios, así como directivos de Pemex aún no se salvan de ser llamados a declarar por la compra de la planta de Agro Nitrogenados, toda vez que un juez federal admitió a trámite la queja que tramitó la defensa de Emilio Lozoya para que sean llamados a declarar.

El pasado lunes, Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, negó a la defensa de Emilio Lozoya Austin citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como del ex líder del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Justicia EPN y Videgaray no declararán por caso de Agronitrogenados

Se buscaba que los exfuncionarios y el mandatario fueran pruebas testimoniales en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra Lozoya por desvío de recurso y por lo que hay una orden de aprehensión en su contra

Este martes, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, admitió a trámite el recurso de queja que interpuso la defensa de Lozoya contra la negativa del juez octavo de distrito.

En su escrito, el abogado de Lozoya, Javier Coello, pidió que también se mande citar al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como del ex líder del PRI, Enrique Ochoa Reza.

También a la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta; del ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas; del ex director de Pemex Internacional, José Manuel Carrera Panizzo; del director general de AHMSA, Luis Zamudio Miechielsen y del asesor de Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido.

Esto con el fin de que explique su grado de participación en las órdenes que dieron cuando se compró la planta de Agro Nitrogenados, caso por el cual se giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya y su hermana Gilda Susana y al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.