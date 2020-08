Desfalco a Pemex fue por 400 mdp; el de la Estafa Maestra, de 15 mil mdp: Gertz

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que no se puede comparar el trato dado al exdirector de Pemex, Emilio "N", quien se encuentra en libertad condicional, con el de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, sujeta a prisión preventiva, pues el daño patrimonial al Estado es diferente.

Durante su participación en un seminario académico, Gertz Manero explicó que mientras en las investigaciones sobre Emilio hay un daño por alrededor de 400 millones de pesos, en el de Robles existen afectaciones por hasta 15 mil millones de pesos.

“Es decir, ¿la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa llamada Estafa Maestra? que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada, en donde se involucraron a instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior que hayan sido usadas para un fin de esa naturaleza”, puntualizó el fiscal.

Al detallar el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, quien se encuentra en libertad condicional por los casos Odebrecht y las afectaciones a Pemex por la compra irregular de la planta Agronitrogenados, Alejandro Gertz expuso las diferencia con la del caso Robles.

“Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso.

“En el otro caso, no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, detalló el titular de la FGR tras ser cuestionado sobre el tema.

Sin reparación del daño no habrá beneficios para Emilio N

Si el exdirector de Pemex no repara el daño financiero ocasionado al Estado, no obtendrá beneficios judiciales, aunque revele nombres e implique a exfuncionarios del más alto nivel en casos de corrupción, así los aseguró el fiscal Gertz.

Explicó que la FGR ha asegurado bienes a Emilio "N" tanto en México como en Europa, que son equiparables a las afectaciones provocadas por la compra irregular de la planta de Agronitrogenados.

"No hay criterios de oportunidad sin reparación del daño. El daño que este individuo le causó al Estado Mexicano está absolutamente especificado, periciado, y sabemos de qué tamaño es, y tenemos bienes que acreditan si no todo, una buena parte de lo que debe. Si no hay reparación, no hay justicia”, puntualizó.

Tras ser cuestionado sobre si el exfuncionario ya renunció a reclamar ante jueces federales el aseguramiento de sus propiedades, Gertz Manero dijo no tener noticias sobre el estatus de los litigios, pero dejó en claro que si esos bienes no quedan a disposición de la Federación, no cumple con la reparación de daño.

Por otra parte, afirmó que todos los señalados por el exdirector de Pemex serán investigados y llamados a declarar por hechos de corrupción dentro del caso.

"Van a ser investigados todos los que han sido denunciados. Sobre el tiempo de investigación, ante la denuncia de este señor (Emilio “N”), quiero poder desahogar las testimoniales, llamar a declarar a los involucrados y si no declaran tampoco se me detiene el procedimiento”, señaló.

