Alfaro habla con Rosario Piedra tras amenazas de muerte por caso Giovanni

El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez ofreció su total respaldo a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra tras las amenazas recibió por atraer el caso del ciudadano de Ixtlahuacán de los Membrillos asesinado por policías de ese municipio de Jalisco.

A través de sus redes el mandatario Jalisciense destacó que “hace unos momentos, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, anunció haber recibido amenazas de muerte por su labor como ombudsperson, en particular por el caso de Giovanni”

La defensora de los derechos humanos de los mexicanos escribió que “también por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esa investigación”.

Tras lo cual Alfaro Ramírez señaló que “nuestro país hoy enfrenta a un enemigo en común: la delincuencia organizada que pretende someter al Estado mexicano. Es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad”.

Y agregó que “establecí comunicación con ella para expresarle mi solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos”.

Hace unos momentos, la presidenta de la CNDH, @RosarioPiedraIb, anunció haber recibido amenazas de muerte por su labor como ombudsperson, en particular por el caso de Giovanni. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 2, 2020

La Presidenta @RosarioPiedraIb denunció amenazas en su contra tras reiterar su intención de transformar a la @CNDH. La situación se registró también, luego de la atracción del caso del joven #GiovanniLópez en #Jalisco. 👉🏿https://t.co/aRywwM9280 (1/2) https://t.co/zRyaQ8deoF — CNDH en México (@CNDH) July 2, 2020