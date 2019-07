Alonso Ancira, dueño de AHMSA, rechaza ante juez extradición a México

Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), rechazó ante un juez español ser extraditado a México.

Ancira, quien es acusado de lavado de dinero y corrupción, dijo que es inocente y un perseguido político en su país.

No puedo hablar mucho más porque me dijeron que fuera cauto. La acusación que tengo no tiene fines jurídicos tiene fines políticos. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana, aseguró el dueño de AHMSA.

Aseguró que el actual Gobierno de México “está persiguiendo a gente y a veces hace pagar a gente que nos salpica, producto de un daño colateral”.

Tras pagar el millón de euros, Ancira está sujeto a medidas cautelares: tiene que comparecer en el juzgado cada dos días, entregó su pasaporte y no puede salir de España.