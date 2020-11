AMLO pide aplicar la ley con rigor en investigaciones contra EPN y Videgaray

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray por supuesta corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya venganzas políticas y que se aplique la ley con rigor.

Tras los dichos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no existen presiones desde el Gobierno de México sobre la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero para que se actúe de una u otra forma durante las indagatorias.

"Mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad. No hay consigna del presidente, ni a favor ni en contra de nadie, la Fiscalía es autónoma", puntualizó.

López Obrador reiteró que su propuesta es que en el caso de los expresidentes, si lo demanda la gente, se haga una consulta y se le pregunte al pueblo pues, dijo, hay que pensar hacía adelante y respetar los derechos humanos de los exmandatarios, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto.

"Nosotros no vamos a detener nada, nosotros no estamos presentando denuncias en contra de los expresidentes, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie, son asuntos bastante delicados y son decisiones que debemos tomar entre todos", dijo.