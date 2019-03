AMLO recibe carta de los padres del asesino de Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta se debe seguir preguntando qué pasó en este caso que fue considerado un magnicidio.

Muy lamentable y por eso no debe olvidarse que se debe seguir preguntando qué pasó realmente y todo lo que queda sin contestar en este crimen.

Indico que “se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, hay que indagar e insistir, que eso no quede impune en el caso, el cual se trata de un crimen de estado”.

Crímenes de estado han habido otros no sólo en el país sino en el mundo, crimen de estado famoso es el del presidente Kennedy se sigue hablando e investigando. Son expedientes abiertos.

En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que mañana son 25 años del asesinato de Colosio en Lomas Taurinas en Sonora, por lo que tiene que seguirse indagando sobre el caso.

Lamento mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo conocí y nos vimos dos días antes que lo asesinaran.

Un día como ayer, 21 de marzo, cenamos en casa de una amiga en común y el salió a la gira al día siguiente y estuvo en Sinaloa y el 23 en Tijuana.

Ante la entrega de una carta por parte de los padres de Mario Aburto que viven en Estados Unidos, expuso que va a leer la misiva y que la habrá de turnar a la Secretaria de Gobernación para que de su punto de vista legal.

El Primer Mandatario acotó que “vamos a leer su carta” y les dijo a a los padres que “en México hay libertades y auténtico estado de derecho, ya no hay estado de chueco, sino de derecho y se van a revisar los documentos y vamos a proceder en lo que podamos también con toda claridad en el marco de la legalidad, esto procede o ya no podemos porque no hay posibilidades legales para o generar falsas expectativas”.