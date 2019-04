AMLO revela que Calderón pidió ayuda de seguridad y se la dio

Luego de que el ex presidente Vicente Fox Quesada denunciara en Twitter que fue víctima de un intento de irrupción de un comando en su casa; esta tarde López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional brindarle seguridad y además reveló que también se le protege al ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa . Es una situación grave y que requiere inmediata atenció

Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel Iopez Obrador.

Ex Ppresidente Vicente Fox Q. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de abril de 2019

Al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras una gira por el estado de Michoacán, López Obrador explicó que Calderón Hinojosa le escribió hace tres meses una carta, externándole su preocupación por las decisiones que tomó en materia de seguridad.

He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de abril de 2019

"En el caso del ex presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía una preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública y también solicité que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección"

El primer mandatario agregó que la seguridad de Calderón no es excesiva pues se trata de ocho elementos, misma cantidad que tendrá el ex presidente Fox.

Sobre el atentado de Fox y las acusaciones que hizo en su contra, comentó que es una obviedad pues confirmó que como responsable del Estado y jefe de gobierno es responsable de la seguridad de todos los mexicanos.

“Dice el ex presidente Vicente Fox que me responsabiliza de lo que le suceda a él y a su familia, pues es una obviedad porque yo soy responsable como titular del Ejecutivo, como responsable del Estado, como jefe de gobierno, de la seguridad de todos los mexicanos, y yo deseo con todo mi corazón que no le pase nada a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida, entonces si asumo que es mi responsabilidad.