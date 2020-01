Analizarán el Senado y la Corte reforma judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila informó que sostendrá una reunión en breve con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para revisar el proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación que están próximos a recibir en el Senado de la República.

“Está próxima a ocurrir una reunión con el presidente de la Corte, en los próximos días, ya para revisar el proyecto puntual y acordar mediante qué vía se puede introducir al Senado para su discusión”, añadió.

En este sentido, Monreal Ávila recordó que aún están en plazo para recibir estas propuestas de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sus lineamientos jurídicos e incluso sus mecanismos internos, ya que recordó el compromiso fue entregar este paquete de reformas en materia judicial la tercera semana de enero.

“Pero advierto: tanto el Ejecutivo, la Fiscalía, como el Poder Judicial, son los que están proponiendo, en un primer momento, su modificación, sus reformas, desde adentro”, delineó.

Así mismo, señaló que, en tanto se encuentran los mecanismos por los que se hagan llegar estas propuestas legislativas al Congreso de la Unión, serán los legisladores quienes aceptarán, o rechazarán estos nuevos ordenamientos legales, o bien si los enriquecen o le incorporan “nuevos modelos, nuevas normas jurídicas que atiendan la realidad”.

“Yo estoy seguro de que se plantearán medidas oportunas, indispensables para mejorar el sistema de procuración y de impartición de justicia”, dijo.

Sobre los proyectos que circulan con respecto al paquete de reformas en materia de administración de justicia el senador de Zacatecas señaló que son filtraciones en un escenario informal, a los que dijo no les concede “veracidad formal”.

Sin embargo, señaló “no los descalifico porque en una de esas pueden resultar los mismos que nos presenten; no, no me quiero adelantar”.

“Pero en todo caso, el Senado se reserva su derecho a enmendar, corregir o rechazar cualquier enmienda que se plantee a la Constitución o a las leyes reglamentarias”, finalizó.