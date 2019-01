Juez concede prisión domiciliaria al exgobernador Andrés Granier

Tabasco.- El juez cuarto de Distrito con sede en el estado de Tabasco otorgó al ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo el benéfico de “Medida de Seguridad Domiciliaria Sustituta”, por lo que podrá seguir el proceso penal que se le imputa en su domicilio particular.

Finalmente, al exmandatario tabasqueño de 70 años cumplidos se le concedió prisión domiciliaria y continuará el proceso en su domicilio de cerrada del Cerro de la Miel, No. 25, colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco, delegación Coyoacán en la Ciudad de México.

Según copias del expediente, la decisión se dio a conocer luego de la audiencia de medida cautelar que se realizó en la sede del Poder Judicial federal de Tabasco y emitida por el Juez Cuarto de Distrito, León Dario Morice López.

La sentencia señala:

"Se concede al aludido beneficio en términos del considerando Quinto de la presente resolución debiendo el procesado cumplir con cada uno de los lineamientos expuestos en la misma parte considerativa de esta misma resolución interlocutoria”.

El exmandatario cumplió los 70 años en marzo del 2018 y por lo cual luego de la sentencia pudo salir del penal de Tepepan para seguir desde su casa el juicio por fraude fiscal y desfalco a las finanzas de Tabasco en su periodo como gobernador.

Se le acusa de defraudación contra el Seguro Popular en el año 2010 por un monto de 2 millones 156 mil pesos.

Granier se encontraba recluido en la Torre Medica del Penal de Tepepan desde julio del 2013 y se han generado muchas especulaciones sobre sus condiciones de salud.

Se manifiestan en pro de Granier

Un grupo de simpatizantes del exgobernador de Tabasco se manifiestan al exterior de los Tribunales Federales en Tabasco donde se está llevando la audiencia del proceso para la prisión domiciliaria del mencionado ex mandatario del estado.

Los presentes exigen la libertad del Químico Andrés Granier, por lo que con pancartas y lonas se mantienen apostados frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.

Señalan que fue un hombre que si ayudó al pueblo, contrario a Arturo Núñez Jiménez, que pese al desfalco que cometió a las arcas del estado, se encuentra libre.

María Reyes López Silva, subdelegada de la ranchería Punta Brava, indicó que de no haber sido por Granier Melo, Villahermosa hubiera desaparecido en las inundaciones del pasado 2007.

Lo apoyamos porque todo el mundo lo queremos, fue un hombre que luchó por el pueblo, y si no fuera por él hubiera desaparecido Villahermosa, eso se le agradece, es injusto lo que le hicieron, así que queremos su libertad.

Ante ello, calificó como una injusticia su encarcelamiento, mientras el también exgobernador, Núñez Jiménez, se encuentra libre.

“Es una injusticia que Arturo este libre, ya se sabe que no ayudó al pueblo, que robó, al que roba no le hacen nada y a los que son justos no les hacen nada”, abundó.

Foto El Heraldo de Tabasco

Por su parte, Patricia Miranda Cornelio, líder de la colonia Ciudad Industrial, expuso que durante la administración de Granier Malo nunca se vivió desabasto de medicamentos en los hospitales, mientras que ahora la crisis en el sector Salud es grave.

“Cuando estaba el químico había medicamento en los hospitales, cuando estaba el químico había mucho apoyo, y ahorita que estuvo Arturo Núñez no hubo ningún apoyo, Arturo Núñez si robó y está libre”, abundó.

Megasaqueo en Tabasco

Andrés Granier concluyó su gestión como gobernador de Tabasco (2007-2012) en medio de fuertes cuestionamientos de corrupción.

Fue detenido en 2013 por un megasaqueo al estado; se acuerdo a las investigaciones en su sexenio se desviaron más de 1o mil millones de pesos en efectivo.

En marzo de 2018 Granier fue condenado a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de peculado, así como la reparación del daño al erario estatal por más de 196 millones de pesos.