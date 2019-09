Exgobernador Ángel Aguirre dispuesto a declarar ante la FGR por caso Iguala

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se dijo dispuesto a acudir a la Fiscalía General de la República a ampliar la información respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan ante la apertura que ha tenido este gobierno para que se sepa la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando se dio la desaparición de los normalistas.

En entrevista posterior a la reunión con la Comisión presidencial para el caso Ayotzinapan que se llevó a cabo en la Secretaria de Gobernación con una comitiva de los padres de los normalistas y el subsecretario Alejandro Encinas, Aguirre Rivero dijo que se están abriendo otras líneas de investigación y muchas cosas se están desvaneciendo.

“Vamos a contribuir porque por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer mi versión, porque decía que era un asunto de carácter local, no dimensionaron la magnitud de esta tragedia que tuvo alcances internacionales”.

El ex gobernador, señala que en la reunión hubo reproches de parte de los padres de los normalistas, pero a su vez el planteó la necesidad de identificar plenamente a ese personaje denominado “El Patrón” quien habría dado al orden de secuestrar a los normalistas, por lo que se le señala como autor intelectual, el subsecretario Encinas se comprometió a buscar las actas donde se habla de él, porque nosotros las solicitamos desde hace unos años.

“A mi no me toca decir quién es El Patrón, sería irresponsable hacerlo, pero tengo fe y confianza en el gobierno actual y la FGR”, dijo.

Respecto a los policías que recientemente fueron dejados en libertad, el ex gobernador señala que la mayor parte de quienes fueron consignados por la entonces procuraduría estatal, ninguno ha salido de prisión, porque nunca hubo tortura y porque los expediente fueron elaborado profesionalmente lo que ha permitido que estas personas no salgan.

“Yo siento que cuando decidí separarme del cargo lo hice para que no se dijera que estaba entorpeciendo las investigaciones , lo dije en aquel tiempo, acudí voluntariamente a declarar, hoy estoy planteando ir nuevamente ampliar las declaraciones, por eso presente mi renuncia, me pregunto si sirvió de algo mi renuncia ante esos acontecimientos”, dijo el ex gobernador guerrerense.

Señala que a cinco años de la tragedia, “las cosas están peor”, nosotros vamos a seguir, ya lo dijo Encinas, serán convocados a declarar exfuncionarios.

FUERON GUERREROS UNIDOS: EX FISCAL

Por su parte Iñaki Blanco, ex fiscal General de Justicia de Guerrero, dijo que la dependencia a su cargo entrego un expediente de 33 personas en carácter de imputados, no pudimos establecer el móvil de los hechos.

”Lo que hoy podemos decir es lo que está probado y acreditado, porque existe exacta correspondencia que fueron Guerreros Unidos y policías de Cocula los que secuestraron a los normalistas, esto guarda correspondencia con las llamadas telefónicas que presentó la DEA , sin embargo hay cabos sueltos que se están trabajando”.

Señala que tras los hechos, fueron consignados 22 policías y luego otros 10, y hasta hoy ninguno de ellos ha salido libres porque los datos o elementos de prueba que se dieron al ministerio publico, todos dieron positivos a a Rodizonato de sodio (cuando una persona efectúa un disparo con un arma de fuego) lo mismo cuando hicimos las pruebas a las armadas dio positivo, además ellos ubicaron en modo, tiempo y lugar, aceptan su participación y los normalistas los ubicaron.

Blanco señala que parte de los detenidos dijeron que los normalistas fueron ejecutados y esos datos los entregamos a la procuraduría, y fueron ellos los que determinaron que los normalistas acabaron en el basurero de Cocula.

Indico que fue una reunión ríspida donde los padres de los normalistas nos reprocharon. “Hemos dado cuenta puntual de lo que hicimos cuando recibimos la noticia esa noche derivado de un operativo encontramos a 68 estudiantes que estaban huyendo y en un primer momento se detuvo a 21 policías municipales”.