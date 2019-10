Archivaldo Guzmán, hermano de Ovidio, también fue retenido y luego liberado: NYT

El pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, también fue detenido y liberado por el Ejército mexicano junto a su hermano Ovidio, reveló el diario estadounidense The New York Times.

"Iván fue inicialmente capturado por el Ejército, pero sus secuaces rápidamente superaron a las Fuerzas Armadas y aseguraron su liberación", se lee en el reportaje de Azam Ahmed, corresponsal en México del diario.

Citando a exfuncionarios estadounidenses y a dos personas con información sobre el tema, que no están autorizadas para hablar publicamente, detallaron que una vez libre, Archivaldo "orquestó una asombrosa demostración de fuerza para asegurar la libertad de su hermano Ovidio".

Un día después de los hechos violentos en Culiacán, el el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, admitió que delincuentes del Cártel de Sinaloa retuvieron a soldados y, como parte de la negociación para conseguir la liberación de Ovidio Guzmán López, dejaron en libertad a los militares.

El mismo viernes, The New York Times añadió que la operación del cártel para rescatar a Ovidio "no sólo incluyó tomar soldados como rehenes, también secuestrar a sus familias".