Arranca formalmente la Guardia Nacional en el país. Sigue cada detalle

En 80 días los datos no son ni siquiera a la baja: Osorio Chong sobre inseguridad

Manrique Gandaria | El Sol de México

El senador priista Miguel Angel Osorio Chong dijo que lo aprobado por sus compañeros en la Cámara de Diputados, fue un avance importante sin lugar a dudas pero no es suficiente, “esto no es de presiones sino de lo que se tiene que hacer, de lo que es ver la historia para no cometer los mismos errores en el futuro, para mejorar, corregir y tomar lo que ha servido en el pasado al país. No hay conflicto, no hay enfrentamiento”.

Recordó que la administración actual hoy cumple 80 días en el gobierno y en campaña dijeron que llegando el primer día resolverá el tema de seguridad. “Hoy no pueden poner como pretexto esta reforma para decir que con ello van a resolver el tema de seguridad”.

Osorio Chong dijo que lo único que ha hecho el gobierno es decir que no hay datos o están mal, cuando no entienden que hay un secretariado donde se compila toda la información del país.

“No hay engaño respecto a la información, para enfrentar el tema de la inseguridad se tiene absolutamente todo como gobierno y resulta que en 80 días los datos no son ni siquiera a la baja, son al alza, esta reforma es importante pero que no les sirva de pretexto para no asumir su responsabilidad”.

En el tema de guardia nacional dijo que lo aprobado por la bancada de su partido en la cámara de diputados, fue importante pero no suficiente, ya que no se trata de presiones sino de lo que se tiene que hacer, hay que ver la historia para no cometer los mismos errores en el futuro, para mejora, corregir y tomar lo que ha servido en el pasado al país. No hay conflicto, no hay enfrentamiento”.