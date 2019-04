Asegura AMLO que si hay curso se investigará a Rosario Robles

Después de pronunciarse por que se acaben los chivos expiatorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si hay curso, se investigará a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

"Si existen denuncias tal vez en curso, y por eso lo de Fiscalía General", respondió durante la conferencia mañanera a pregunta expresa.

Insistió en que la corrupción debe ser sancionada desde arriba, comenzando por los expresidentes, por lo que se comenzaría con ellos, sólo si la ciudadanía lo pide mediante una consulta popular.

Que se acaben los chivos expiatorios, denuncia a todos, por eso estoy planteando que si queremos atender el desastre, la bancarrota, el gran fracaso de la política neoliberal. Tendríamos que ir primero por los expresidentes, por Salinas Zedillo.

López Obrador señaló que si el gobierno recibe denuncias, no puede ser omiso ante los casos de corrupción, porque se convertiría en cómplice.

"Todo lo que nos dieron de denuncia con pruebas, se tramita, no me quedo con nada, porque no puedo convertirme en cómplice. El presidente no puede saber de un presunto delito y que no se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley", dijo.

Adelantó que en los próximos días, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, presentará el número de denuncias que se han presentado por delitos de corrupción.

Al señalar que se debe proceder legalmente, comentó que también se debe hacer una denuncia pública con todos los ciudadanos.