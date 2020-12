Asesinan a Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco

Crimen organizado desafía al Estado con crimen de Aristóteles: Alfaro

Víctor Ramírez | El Occidental

Un desafío al Estado y un reto para las instituciones gubernamentales representa el homicidio el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en la madrugada del viernes y una pérdida para todos señaló el jefe del Ejecutivo estatal. Enrique Alfaro Ramírez.

A través de un breve video y a más de 12 horas de los acontecimientos, el mandatario estatal volvió a lamentar la pérdida de su amigo en ese artero ataque. “Lo que acabamos de vivir no es sólo un homicidio, es un desafío para el estado mexicano, es un reto enorme para que las instituciones no bajemos la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos va a doblar y vamos seguir trabajando para recuperar la paz”.

Al iniciar su mensaje difundido en las redes sociales recordó que en la madrugada dio a conocer los hechos y aseguró que “esto no es un duro golpe para su familia, es un golpe fuerte para el estado. Por supuesto un profundo dolor para mí en lo personal, lo digo que con Aristóteles Sandoval no sólo fui adversario político, no solamente nos tocó competir en la cancha electoral”.

No dudo en asegurar que “también fui su amigo porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales, por siempre le agradeceré que me haya permitido ser amigo de su familia y por su puesto hablé con su esposa y su padre para expresarles las condolencias y decirles que los acompañamos en su dolor”.

