Asesinatos de candidatos son originados por intereses del narco: Miranda de Wallace

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro,advirtió que homicidios de candidatos a puesto de elección en municipios son originados por intereses del crimen organizado, por lo que instó al gobierno federal a protegerlos.

Lo que ellos están haciendo es matar a los candidatos para que no lleguen por alguna situación, o porque no les conviene, o porque tienen indicaciones de algún otro candidato de matarlos. Lo que están haciendo es una limpia electoral violenta

Durante la presentación de resultados sobre incidencia delictiva en el mes de abril en materia de secuestros, sin mencionar nombres la activista social destacó que el narcotráfico han colocado en puestos de elección a presidentes municipales, regidores, diputados y hasta gobernadores.

En este sentido, recordó el caso de Tamaulipas donde dos gobernadores están siendo juzgados y procesados por estar en ligas con el narcotráfico. “Dos de ellos específicamente con Los Zetas. En Coahuila, también el gobernador Moreira estuvo señalado por lo mismo”.

Miranda de Wallace dijo que de septiembre pasado, fecha en que inició el proceso electoral, más de 90 candidatos han sido asesinados en diferentes entidades del país, varios de ellos, en el estado de Guerrero.

Externó que en algunos lugares del País quien manda y tiene el control no son las autoridades, sino el narcotráfico."Están irrumpiendo en nuestra democracia y ahora no nada más vemos que ponen alcaldes, que ponen policías, que se quedan con la obra pública, sino ahora también quien no les conviene que quede en una boleta electoral, la violentan o la matan", enfatizó



Por otra parte, informó que durante el mes de abril hubo 113 secuestros y 133 víctimas del mismo delito, lo que representa una disminución de 8.1 y 6.9 por ciento, respectivamente, con respecto a marzo, que tuvo 123 secuestros y 143 víctimas.

Destaca que en Abril hubo 140 detenidos por secuestro, tres más que el mes previo, y losestados con mayor número de secuestros fueron Veracruz, con 23; Estado de México, con 18; y Tamaulipas, con 13.