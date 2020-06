Atentan contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se sabía de la amenaza contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y por eso se le informó.

En un mensaje colocado en redes sociales, enfatizó que en su gobierno “no se habrán de dejar intimidar”, por lo que “es muy importante que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie”.

Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados y no vamos hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes