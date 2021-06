Aumenta 13.7 por ciento secuestros en mayo

La organización civil Alto al Secuestro, informó que durante el pasado mes de mayo aumentaron 13.7 por ciento los secuestros en el país con respecto al mes de abril, con lo que suman 3 mil 649 los plagios cometidos en lo que va de la actual administración.

Al dar a conocer sus estadísticas mensuales sobre este delito, la organización afirma que los municipios de Benito Juárez, Cancún, Ecatepec, Estado de México, Xalapa, Veracruz, Iztapalapa, CDMX, Reynosa, Tamaulipas y Coatzacoalcos, Veracruz concentran el mayor número de secuestros en el periodo de diciembre de 2018 a mayo pasado.

La presidenta de alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace refiere que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en promedio se registran 118 secuestros mensuales, cuatro plagios al día, con un saldo de 4 mil 723 víctimas y 4 mil 133 detenidos.

Miranda de Wallace externó su preocupación que a más de un año de su entrada en operación, la Guardia Nacional no haya logrado contener la incidencia delictiva. “Me parece que no ha cumplido con su función la Guardia Nacional, me parece que fue un esfuerzo desarticulado y muy precipitado y creo que los resultados están ahí, la violencia continua, las estadísticas no marcan que haya habido un gran cambio”.

Justicia Aumenta 4.6 por ciento secuestros en marzo: Alto al Secuestro

Recalcó que los 3 mil 649 plagios en lo que va del actual sexenio, son inferiores a los registrados en los primeros tres años de Enrique Peña Nieto, con 5 mil 849 secuestros, pero aumentaron en un 91.5 por ciento respecto al periodo de Felipe Calderón Hinojosa, donde se registraron mil 905.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por entidades, destacan Veracruz con 739 plagios, Estado de México con mil 617, Ciudad de México con 309, Puebla con 161, y Morelos con 153.

Mientras que las entidades que tuvieron cero secuestros en mayo pasado, fueron Aguascalientes, Campeche Colima, Durango, Morelos y Yucatán.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias