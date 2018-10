Aumenta a 10 millones de dólares la recompensa por El Mencho

Estados Unidos aumentó hoy a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

“En última instancia esperamos que esta recompensa juegue un papel decisivo para traer a "El Mencho" a la justicia”, señaló la secretaria de Estado adjunta, Kirsten Madison.

Se trata de las recompensas más altas que ofrece EU

Se trata de una de las recompensas más altas que ofrece el gobierno de Estados Unidos en su programa anti-narcóticos y un aumento del monto previo ofrecido por "El Mencho" de 6.5 millones de dólares.

Estados Unidos ofreció ademas una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Erick Valencia Salazar, descrito como fundador y co-líder del CJNG.

“Estados Unidos sigue comprometido con nuestra alianza con México y casos como el de Oceguera Cervantes nos recuerdan la necesidad de una cooperación continua”, aseveró la funcionaria.

Durante el acto, donde estaba prevista originalmente la presencia del subprocurador mexicano Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el procurador Jeff Sessions indicó que las acciones de los cárteles hace más necesario un muro en la frontera con México.

Estamos vulnerables sin muro muro: Sessions

“Esto es indiscutible. Cada día que no tenemos una frontera segura y sin muro, es otro día que estamos más vulnerables”, apuntó Sessions

El Departamento de Justicia presentó además 15 encausamientos criminales contra 45 presuntos líderes, lavadores de dinero, transportistas y abastecedores del CJNG, aunque algunos ya habían sido develados con anterioridad

CAPTURE REWARD INCREASE TO $10 MILLION!! Have you seen El Mencho? @DEALOSANGELES and @StateDept are offering up to $10 million for info leading to the capture of El Mencho. If you know this person use contact info below and speak with an agent from @DEALOSANGELES! #cjng @StateINL pic.twitter.com/fHqZHXaRDq — DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) 16 de octubre de 2018



En los encausamientos aparecen mencionados el propio Oceguera Cervantes, su hijo Rubén Oceguera González, Abigail González Valencia, Jesús Contreras, Erick Valencia Salazar, Juan Pérez Vargas, Diego Pineda Sánchez y Carlos Parra Pedroza.

Uttam Dhillon, el administrador en funciones de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), calificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como una de las organizaciones más peligrosas de México.

CJNG es una amenza clara

“No hay duda que el CJNG es una amenaza clara, presente y creciente en más y más comunidades de Estados Unidos”, agregó.

El CJNG fue designado la víspera por Estados Unidos como una de las cinco máximas amenazas a la seguridad del país por parte de organizaciones criminales transnacionales.

Hasta el momento, un total de 23 personas y 40 entidades han sido presuntamente ligadas por Estados Unidos con el CJNG a través de la Ley de Cabecilla del Narcotráfico.