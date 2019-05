Cae "El Pelón", sujeto vinculado a la masacre de Minatitlán, Veracruz

Elementos de la de la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía General de la República detuvieron a Adrián "F", alias El Pelón vinculado a la masacre de Minatitlán, Veracruz donde murieron 13 personas en una fiesta familiar.

Adrián "F" fue detenido cuando viajaba en compañía de al parecer una mujer en un automóvil Chevrolet Camaro, gris, con placas de la Ciudad de México.

La detención del Pelón se habría efectuado al ser localizado en un complejo industrial de Pemex Pajaritos, al sur del Estado, posteriormente puesto a disposición del ministerio público federal para que defina su situación jurídica.

Se sabe que el “El Pelón” y Tomás Sánchez Alvarado “El Lagarto”, presunto jefe de esa plaza para el cártel Jalisco Nueva Generación, fueron los autores materiales de la masacre de Minatitlán por un pleito por drogas.

El 19 de abril pasado en la palapa “Los Potros”, un comando ingresó y abrió fuego contra los asistentes, dejando como saldo 13 muertos, entre ellos un menor de 1 año de edad.





La Masacre

Foto: Especial

El ataque ocurrió la noche del pasado viernes santo en el municipio de Minatitlán "cuando sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como 'La Beky', momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a siete hombres, cinco mujeres y un menor", indicó la Secretaría de Seguridad Pública estatal en un comunicado.

"Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó", dijo a la AFP bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta vestida con un colorido traje tradicional mexicano.

Foto: Especial

Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que "eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y aún así le disparaban y le disparaban".

Guerra de cárteles

La principal línea de investigación de las autoridades apunta a una venganza entre grupos de la delincuencia encabezados por Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Minatitlán, de unos 157 mil habitantes, es una peña ciudad que alberga una importante refinería, de la cual salen ductos que constantemente son atacados por ladrones de combustible asociados a los Zetas y al cártel de Jalisco.

Foto: Cuartoscuro

En el estado de Veracruz los cárteles narcotraficantes de Los Zetas y sus rivales de Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra a sangre y fuego por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible.

En muchas ocasiones, los sicarios matan a sus rivales y desaparecen sus cuerpos en fosas clandestinas o los asesinan en plena calle, fiestas o restaurantes públicos.

Foto: Cuartoscuro

Según datos oficiales, cerca de 250 mil personas han sido asesinadas en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico, sobre todo desde que a fines de 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una polémica e intensa ofensiva militar para enfrentar a las mafias.





| Con información de AFP |