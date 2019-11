Cae Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado ligado al CJNG

Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado del poder judicial de la federación fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales.

El Consejo de la Judicatura Federal expresó su reconocimiento a las y los servidores públicos de la FGR y a la SSPC.

“El compromiso de este CJF ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción, con acciones no discursos, el Consejo avanza en el compromiso de hacer del Poder Judicial de la Federación una institución sólida y confiable para la población”.

En una comunicación enviada a los medios, el CJF detalló que esta acción se derivó por una denuncia presentada por este mismo Consejo por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales.

“La FGR ejecutó la orden de aprehensión al Magistrado Avelar Gutiérrez”, detalló.

#Comunicado Esta tarde fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez a raíz de la denuncia presentada por el #CJF



El CJF expresa su reconocimiento a las y los servidores públicos de la FGR y a la SSPC. pic.twitter.com/syfzldrRBp — CJF (@CJF_Mx) 22 de noviembre de 2019

Cero tolerancia a la corrupción: Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió la noticia e insistió que habrá cero tolerancia . "construyendo un Poder Judicial de la Federación sólido y confiable en beneficio de la gente".

"Mi reconocimiento a las y los servidores públicos de la FGR y la SSPC por su decidido apoyo para lograr este resultado", celebró el juzgador supremo en Twitter.

Con hechos seguimos demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción. Construyendo un #PJF sólido y confiable en beneficio de la gente.



Mi reconocimiento a las y los servidores públicos de la #FGR y la #SSPC por su decidido apoyo para lograr este resultado. https://t.co/3MRaO4mfSn — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 22 de noviembre de 2019

El pasado 22 de mayo, el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Jalisco otorgó una suspensión provisional al magistrado para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República, procuraduría o fiscalías estatales, como parte de la investigación que lo relacionan con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ligado al CJNG, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó una cuenta por 50 millones de pesos, y el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió temporalmente.

Ante esta medida, Gutiérrez interpuso el amparo ante un juez de Jalisco contra cualquier orden de aprehensión, petición que fue admitida a trámite el pasado 20 de mayo.

Treasury works with government of Mexico against perpetrators of corruption and their networks: https://t.co/Pib86vmL8D pic.twitter.com/fWzGZRaXOJ — Treasury Department (@USTreasury) 17 de mayo de 2019

En su momento se dio a conocer que el juzgado concedió la suspensión provisional, pero eso no evitaría su aprehensión por delitos graves.

Es de recordar que el pasado 17 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro designó al magistrado como presunto ligado al narcotráfico.

Lo señalan de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y de su célula encargada de lavar dinero, Los Cuinis, a cambios de fallos a favor de sus integrantes.