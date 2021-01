Judicializarán carpeta de investigación contra Videgaray y Meade

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la próxima semana judicializará la carpeta de investigación en contra de diferentes funcionarios entre los que se encuentran el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el ex candidato presidencial José Antonio Meade, por presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc.

Al dar contestación a lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la dilación en las investigaciones del caso Odebrecht y Agronitrogenados donde está involucrado el ex director de Pemex, Emilio N, a quien le otorgo el criterio de oportunidad, la FGR informó que el 11 de agosto de 2020 Emilio N presentó denuncia de hechos en contra de Luis “V”, Francisco “G”, Francisco “D” y Jorge Luis “L”.

Así como Ricardo “A”, David “P”, José Antonio “M”, José Antonio “G”, Ernesto “C”, Carlos “T”, entre otros, por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc.

“La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley; y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”, señaló la FGR en un comunicado

Esto significa que con las declaraciones que hizo Emilio N en agosto pasado, la FGR inició las indagatorias correspondientes las cuales serán presentadas ante un juez para que determine si hay los elementos suficientes para que se emita una orden de captura en contra de diferentes personas investigadas por el caso de Agronotrigenados.

Al hacer un recuento del caso señala que con base en denuncias presentadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) el 27 de enero de 2017 por sobornos en el caso Odebrecht, y el 7 de marzo de 2019 por la venta de Agronitrogenados, se iniciaron las carpetas de investigación respectivas, en las que se obtuvo orden de aprehensión; con la ficha roja de INTERPOL y el apoyo de la Policía Nacional Española, se logró la captura en España de Emilio N.

Ante esas circunstancias, el propio Emilio N se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente.

Fue así que el 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte sujeto a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte. Además fijo audiencia intermedia para el 7 de marzo de 2021.

El 11 de agosto de 2020, el ex director de Pemex, presentó denuncia de hechos en contra de los ya mencionados por presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc.

Es de recordar que la denuncia que hizo Emilio N ante el ministerio público y la cual fue filtrada a medios de información, Emilio N acusa que en la compra de votos de legisladores para la aprobación de la reforma energética se mezclaron sobornos aportados por Odebrecht y fondos federales que fueron desviados por orden del entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Entre los sobornados enlistó al entonces diputado del PAN Ricardo Anaya Cortés; a los ex senadores del mismo partido Francisco Javier García Cabeza de Vaca (hoy Gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas (quien en el gobierno de Calderón fue secretario de la Función Pública), Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle Maury, así como al entonces legislador priísta David Penchyna Grub.

En las acusaciones por posibles actos de corrupción menciona a José Antonio Meade, ex secretario de Energía y de Hacienda, y a sus sucesores en Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina.

