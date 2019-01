Cercanos a César Duarte, los clientes del Banco Unión Progreso

El Banco Unión Progreso fue una institución bancaria que sirvió como respaldo para miles de chihuahuenses, entre los que destacaron algunos ex funcionarios como Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda; Carlos Hermosillo, ex Presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; el ex candidato a la gubernatura del estado, Jaime Beltrán del Río; la alcaldesa de la capital del estado, María Eugenia Campos Galván; y el diputado federal Mario Mata.



Empresarios, campesinos y representantes de diferentes sectores, cercanos al ex gobernador César Duarte, fueron algunos de los beneficiarios quienes acudían a esta institución financiera a tramitar créditos entre 2014 y 2016, que fue el periodo logró mayor fuerza.

El último de los contratos que se celebró formalmente entre Unión Progreso y algún funcionario en funciones, fue en los años 2017 y 2018, cuando la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, celebró un convenio de colaboración para que los contribuyentes del predial pudieran cubrir sus adeudos en esa institución, cobrando cinco pesos como comisión.

La alcaldesa chihuahuense, fue criticada por sus opositores, por signar el convenio, el cual fue eliminado para este año 2019, para evitar algún tipo de señalamiento.

Al candidato a la gubernatura en Chihuahua, Jaime Beltrán del Río, ex panista, lo vincularon como el representante de Unión Progreso en Delicias. Fue arduamente criticado durante su campaña por esta relación y a pesar de que intentó desvincularse de César Duarte, no le dio para obtener el voto ciudadano.

Cuando el entonces gobernador César Duarte mandó al Congreso del Estado una reestructuración de la deuda pública, Jaime Beltrán del Río, entonces secretario de la Comisión de Fiscalización, respaldó la aprobación del “Fideicomiso Maestro”, al afirmar que otorgaría disciplina y orden en el manejo de los esquemas.

Por su parte Mario Mata, quien fue presidente municipal de Delicias, fue acusado de mala utilización y desvío de recursos públicos, evasión de impuestos, fraude y abuso en el ejercicio de su cargo, al crear y administrar la asociación Fomento Agropecuario Integral Delicias A.C., donde se han ejercido alrededor de nueve millones 500 mil del erario municipal respaldado por el entonces gobernador.

Cabe recordar que Banco Unión Progreso desistió ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como institución bancaria el pasado mes de septiembre.

Para la creación de Unión Progreso, César Duarte, ex Gobernador del Estado, creo un fideicomiso en el año 2012, donde invertiría 65 millones de pesos, que supuestamente eran de su recurso, para “salvar” la institución financiera que era uno de los principales respaldos crediticios para los campesinos de aquella época.

Sin embargo, en el año 2014, el abogado Jaime García Chávez, denunció que el Gobierno del Estado de Chihuahua, había entregado en más de 300 transacciones, más de 80 mil millones de pesos, que fueron a parar a Unión Progreso, que siguió operando por cuatro años más, hasta que hace unos días anunció el cierre de las operaciones.