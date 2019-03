Citan a Tomás Zerón a declarar por caso Pegasus

Un juez federal le negó un amparo al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, contra cualquier acto privativo de la libertad en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República por el espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus, por lo que fue citado a declarar ante el ministerio público federal.

La juez Luz María Ortega Tlapa, desecho la petición de Zerón al considerar que el citatorio que le giro la Fiscalía General no es para libertad, porque se le citó en calidad de testigo.

Sociedad Griselda Triana, viuda de Javier Valdez fue espiada con Pegasus

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investiga la compra y el uso que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le habría dado al malware Pegasus para la intervención de equipos celulares y el espionaje.

Se busca establecer el grado de participación de Zerón en la utilización del malware el cual tuvo un costo de 32 millones de dólares y se habría hecho en octubre de 2014 mediante la Agencia de Investigación Criminal y su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) desde donde se habría operado el espionaje.

En junio de 2017, la Feadle informó que, como parte de las diligencias, declararían todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México.

El pasado 4 de marzo la fiscalía envió un citatorio a Zerón de Lucio para que se presentara en calidad de testigo el pasado 20 de marzo ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

“Esto como parte de la investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus”, señalan autoridades.

Ante esto, Zerón presentó un amparo contra cualquier acto privativo de la libertad; no obstante, el juez se lo negó indicando que no puede considerarse como un acto que atenta contra la libertad personal, ya que, como se precisó, no contiene apercibimiento alguno dirigido al impetrante que implique que su desobediencia conlleva decretar su presentación a través de la fuerza pública.

Mas bien dice se constituye en una simple citación para que el quejoso comparezca ante la autoridad responsable al desahogo de la diligencia indicada, pero su incumplimiento no implica la imposición de alguna medida de apremio que pudiera atentar contra su libertad personal; por tanto, queda a la voluntad de la gobernada comparecer o no a su desahogo.

La FGR no ha informado que Tomas Zerón de Lucio acudió ante la Feadle a declarar sobre el escándalo Pegasus.