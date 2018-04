CNTE asegura que AMLO no ordenó reventar mitin de Meade

La Sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que no los manda Andrés Manuel López Obrador y advirtió que continuarán protestando en los eventos que realice en Oaxaca José Antonio Meade.

“Nosotros no somos enviados de nadie; tenemos más de 37 años, en que se ha consolidado la Sección 22. No somos mandados por ningún personaje como López Obrador, señaló el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Eloy López, en entrevista con Radio Fórmula.

“Nosotros hemos sido, en esa situación, muy aislados a partidos políticos y nadie nos manda”, agregó su dirigente al rechazar que la CNTE se encuentre afiliada a algún partido político.



El secretario general de esta fracción también se refirió al señalamiento a los candidatos de Morena a diputada de Mixtepec, Delfina Guzmán Díaz y a presidente municipal de Jamiltepec, Ignacio Vallalodid, así como a Alejandro Medina Ochoa, a quienes identifican como miembros del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como responsables de los disturbios y enfrentamientos reportados el sábado 14 de abril en Puerto Escondido.



En ese sentido, aclaró que ni Delfina Guzmán ni Ignacio Valladolid sean parte de la estructura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que como sección están contra la reforma educativa y en favor de las demandas de la sociedad.

“No, nosotros no tenemos gente con esas características; (…) dentro de nuestro gremio no tenemos incluso candidatos. La gente como tales personajes tienen sus derechos, pero lo harán de forma particular, pero no con el gremio”, sostuvo.



Así mismo, Eloy López refirió que se trató de una riña en Puerto Escondido porque los maestros fueron provocados por in grupo de taxistas adscritos al PRI y personas infiltradas con esa finalidad.



"Esa es una situación que pasa cada vez que viene algún candidato del PRI y otros más, nosotros nos hemos manifestado en contra de la reforma educativa", señaló el líder sindical.