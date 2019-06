Coldwell y Guajardo dispuestos a declarar ante la FGR por caso Lozoya

Los exsecretarios de Energía y Economía, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, respectivamente, solicitaron a la Fiscalía General de la República que sean llamados a declarar en el caso en torno a la adquisición por parte de Pemex, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida cuando ambos formaban parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicano, durante la gestión de Emlio Lozoya como director general.

"A través de los medios de comunicación, me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados.

Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona", aseguró el secretario de energía.

Así fue la relación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y Altos Hornos de México"Cabe mencionar, que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta.

Espero que la Fiscalía General de la República, se sirva convocarme a comparecer en términos de ley", aseguró.

Por su parte Guajardo Villareal escribió en su cuenta de Twitter que: Manifiesto mi disposición a informar el papel de la Secretaría de Economía durante el periodo de mi responsabilidad en dicho Consejo.

tuit ildefonso guajardo

El pasado 29 de mayo fue activada una ficha roja contra Emilio Lozoya Austin, por parte de la Policía Internacional (Interpol), como parte de la alerta para la búsqueda y localización del exdirector de Pemex en 190 países.

Una ficha o notificación roja es, según el portal de la Interpol, una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

La ficha incluye a otras personas implicadas en una investigación por lavado de dinero, aunque no especifica quienes.

Con información de Mario Alavez