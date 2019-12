Con Ley de Amnistía, más de 6 mil personas obtendrán su libertad: Sánchez Cordero

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero desmintió que con la ley de amnistía saldrán de las cárcel más de 300 mil personas. “Hasta el momento se tienen contempladas que salgan 6 mil 200, y están bajo revisión 2 mil 600 casos más, muchos de los cuales cumplen con los requisitos y otros no, pero será un juez de control quien tome la decisión final”.

Incluso dijo que en la lista está el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, además de que en todos los casos los beneficiados son primodelincuentes y aquellas mujeres que recurrieron al aborto.

En conferencia de prensa para explicar los alcances que tendrá la ley de Amnistía, la encargada de la política interna del país sostuvo que esta ley no beneficiara a aquellos que hayan cometido delitos de secuestro, portación de arma de fuego, delitos graves del orden federal abuso sexual a menores o mujeres, delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, violación, robo a casa habitación, huachicol, uso de programas sociales, robo a transporte de carga, desaparición forzada entre otros.

Acompañada del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra; así como las titulares de la Conavim, Candelaria Ochoa y del Inmujeres, Nadine Gasman, Cordero explico que también podrían ser beneficiadas las personas indígenas o afroamericanas que no tuvieron traductor al momento del proceso penal o que por pobreza decidieron transportar paquetes de droga.

También los consumidores, siempre y cuando la cantidad no supere a dos tantos de la dosis máxima autorizada por la ley y que no haya fines de distribución o venta, “no estamos contemplando a narcomenudistas sino al drogadicto que no son delincuentes que tenían el doble de la droga autorizada”.

Asi como aquellos que cometieron delito de robo simple sin violencia, y sedición, (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo), siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de vidas o la portación de armas de fuego.

“La amnistía que el ejecutivo federal propone y esperamos se apruebe en el primer trimestre del próximo año busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación, exclusión social provocando que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión delitos menores”, sostuvo la secretaria.

Enfatizó que hay expresiones que dicen que van a salir de las cárceles 300 mil “no tenemos ni siquiera esta población penitenciaria”, saldrán 6 mil 200 personas si es que son aprobadas por la comisión especial que se va a crear y el juez de distrito lo decide.

Sánchez Cordero sostuvo que se cuenta con una unidad de fortalecimiento en donde hemos recibido otros casos y en las giras del presidente, le han entregado expediente, peticiones etc, que estamos analizando, por lo que tenemos 2 mil 600 caso en revisión.

“hemos detectado casos en donde hay vicios en los procedimientos, y se los comentamos a las a los fiscalías estatales”, sentenció.