Cordero y Salgado revisarán caso por caso expedientes para dar amnistías

La Secretaría de Gobernación y la senadora Nestora Salgado, establecerá una mesa de reconciliación para analizar todos los casos de presos por presuntas causas políticas, y buscar el mecanismo de libertad inmediata cuando se compruebe que se cometió una injusticia.

Así lo informó la secretaria Olga Sánchez Cordero al recalca que se analizarán caso por caso a partir de este viernes o el próximo lunes para analizar la carpeta con 176 expedientes de presos políticos que Nestora dijo entregará a la encargada de la política interna del país.

En entrevista tras reunirse con Trabajador de Gobernación, Cordero recalcó que la senadora Nestora le hizo saber que entre mañana y el lunes vamos a tener una audiencia allá en Gobernación.

“Quiero ver caso por caso y por supuesto, si hay injusticias, sobre todo de personas privadas de su libertad por algún asunto, que no son presos políticos porque están acusados de otra cosa, algunos por atentados a vías de comunicación o motín, pero vamos a ver caso por caso".

De acuerdo a la senadora Salgado, el gobierno federal puede dar amnistía a 176 presos políticos, no obstante la secretaria Cordero sostiene que se establecerá una mesa de reconciliación en Gobernación para ver muchos otros casos pendientes.

"Bajo muchas figuras; puede ser amnistía, puede ser desestimiento de la procuraduría , de recursos que ayudemos a interponer en el poder judicial e incluso prescripción de la acción penal", dijo.

Por otra parte, negó que se haya reunido con los magistrados electorales para tratar el caso de la elección de Puebla. “Lo niego rotundamente. No me he reunido con ellos. La última vez que estuve con los magistrados y con todos, fue el día de la fecha en que el Presidente recibió su constancia de mayoría, esa fue la última vez que he estado con ellos. No he tenido ningún contacto, respeto irrestrictamente, no me meto con ningún tipo de asunto”.