Corrupción en Veracruz: Duarte, un show mediático

En el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sigue habiendo cabos sueltos. Uno de éstos, y el más importante, es explicar la falta de cerca de 25 mil millones de pesos, saber en dónde quedaron, amén de que la Fiscalía se encuentra con el tiempo en contra para armar un buen expediente.

El reportero de investigación Arturo Ángel recientemente publicó un libro bajo el título Duarte, el priista perfecto, en el que desnuda toda la red de corrupción alrededor del exmandatario veracruzano.

Pero falta un retrato. Ese ausente es la persona que gobernó después de Fidel Herrera y antes de Flavino Ríos —quien de hecho gobernó como interino—. Falta el cuadro de la persona que tuvo un triunfo electoral histórico, con un número de sufragios que jamás consiguió ninguno de los rostros inertes que cuelgan sobre esos muros. Está ausente el lienzo de quien es también el mandatario más joven que haya tenido Veracruz, aquel que enarbolaba la promesa de un cambio, de austeridad, el que tenía por dicho preferido: “En arca abierta, el justo peca”; el que “no era como los otros”, aunque viniera del mismo partido. Falta el retrato del ejemplo número uno del “Nuevo PRI”, el que “gobernaría sin los vicios del pasado”. (Fragmento del libro Duarte, el priista perfecto, Grijalbo / 2017)

Desde el primer año al frente del gobierno de Veracruz, Javier Duarte tomó como eje de su poder el “maneje”, para comenzar con su pésima administración, hasta llegar a ser acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Tuvo dinero a manos llenas, hasta el momento se habla de 45 mil millones de pesos, 25 mil millones de recursos federales y 20 mil millones en recursos estatales, esto ha sido traducido en denuncias penales y hasta el 2015, lo que abarcaría nada más los cinco años en que fue gobernador de Veracruz. “Falta lo del último año”.

Gente en el círculo de Duarte asegura que parte de este dinero se gastó en fiestas, viajes, así como en propiedades y otra parte en operaciones.

Lo es también porque en el sexenio del candidato que se presumía austero, el que “venía desde abajo” y cuya filosofía era no derrochar el dinero, se destinaron más de 8 mil millones de pesos para difundir su imagen en medios. Algunos se fueron a convenios publicitarios y otros a sobornos en efectivo. Se hicieron viajes al extranjero con boletos de primera clase y cenas en restaurantes de lujo, con cuentas superiores a 300 mil pesos. Esto, mientras el estado se endeudaba con más de 80 mil millones de pesos, pues no había para pagarles a policías, maestros, jubilados, médicos, deportistas, burócratas, abogados. Porque en el gobierno de Javier Duarte medio millón de veracruzanos se volvieron pobres, pero el mandatario y su esposa, así como su círculo de amigos y exfuncionarios cómplices, construyeron un imperio inmobiliario cuyo valor asciende a mil millones de pesos, según investigaciones judiciales y periodísticas.

Y lo es, sobre todo, porque en el gobierno de Javier Duarte se desviaron más de 2 mil millones de pesos a las campañas de su partido, incluida la del presidente Enrique Peña Nieto. (Fragmento del libro Duarte, el priista perfecto, Grijalbo / 2017)

Por su parte, su aún esposa, Karime Macías Tubilla, quien se encuentra viviendo en Londres, Inglaterra, desde hace un tiempo, pide le regresen todo.

“Nosotros publicamos una carta que ella mandó a la Fiscalía de Veracruz, donde exige que le devuelvan sus cosas. Hay que recordar que se aseguró una bodega en donde se tenían almacenadas varias pertenencias, entre joyas y cuadros muy valiosos, con excepción de las sillas de ruedas y las despensas, todo lo demás es de ellos”, puntualiza Arturo Ángel en entrevista .

“Ella, (Karime), está con su solicitud de asilo político en Reino Unido, sus hijos estudiando en escuelas particulares; uno de ellos está en el colegio Dton (lugar donde estudian los príncipes)”, detalle que, aclara, no pudo ser confirmado ya que la escuela se niega a dar las matrículas de sus estudiantes.

Quien no ha cooperado para nada con las autoridades, pero inexplicablemente no ha sido siquiera citada a declarar como testigo, es Karime Macías. Desde 2016 las autoridades federales y locales tienen pruebas de que ella participaba de forma activa en las operaciones de lavado de dinero y que gozaba ampliamente de las propiedades adquiridas con dichos recursos.

Luego de la detención y encarcelamiento de Duarte la presión pública sobre las autoridades se ha incrementado para que actúen sobre Karime Macías. El subprocurador de Delincuencia Organizada declaró a esta investigación, en una entrevista sostenida en agosto de 2017, que estaban esperando el “momento oportuno” para proceder. Por lo menos hasta principios de octubre de 2017 ese “momento oportuno” no se ha presentado.

Karime vive cómodamente en Londres con sus tres hijos. Aunque

algunas de sus cuentas fueron congeladas, posee recursos que le permiten mantenerse en una de las capitales más caras de Europa. Además, al igual que Mansur, también ha solicitado asilo con el argumento de una “persecución política” en su contra.

El velo de impunidad ha cubierto no sólo a Karime, sino también a sus familiares, quienes fungieron como prestanombres y se enriquecieron ilícitamente. (Fragmento del libro Duarte, el priista perfecto, Grijalbo / 2017)

Duarte de Ortega es un caso muy espinoso y en vísperas de las próximas elecciones para elegir al nuevo Presidente de la República, podría tener grandes repercusiones.

Este tema está muy fresco en la mente de los ciudadanos, lo que podría afectar de cierta manera al Partido Revolucionario Institucional que, a raíz de este escándalo, lo desafilió. El autor de Duarte, el priista perfecto considera que los efectos positivos o negativos de esto dependerán de los tiempos “en cómo se desarrolle el juicio”.

“Hay una maquinaria de corrupción que yo veo muy complicada, que aun cuando el caso Duarte llegara a una sentencia si no se profundiza en esa investigación y no se ataca realmente la estructura, yo creo que nada va a cambiar y Javier Duarte se convertirá en una anécdota de lo que es la lucha contra la corrupción que nos han querido vender en estos últimos meses”, explica Arturo Ángel.

El fuero del que gozan varios de los exfuncionarios del gobierno de Duarte concluirá en septiembre de 2018. Ése es un dato relevante para la justicia mexicana.

Todas las empresas fantasma utilizadas en el gobierno de Duarte estaban legalmente constituidas en el papel. Y en esta constitución la responsabilidad recae enteramente en un notario que certifica la existencia de las personas que se presentan como socios, las identifica y las compromete a que cumplan la función de las empresas que están constituyendo.

Las reformas de los últimos años en México y la preocupación por facilitar la apertura de negocios, combinadas con la evolución de los sistemas tecnológicos, permiten a los notarios, además, inscribir ante el SAT a las compañías que constituyen y obtener su clave RFC. Luego de esto la persona designada ante ese notario como representante legal de la compañía debe finiquitar el trámite ante Hacienda. (Fragmento del libro Duarte, el priista perfecto, Grijalbo / 2017)

Hace un par de semanas, el juez encargado del caso, Gerardo Moreno, difirió la audiencia programada que ahora se celebrará el próximo miércoles 31 de enero en la Sala 1 del juzgado en el Reclusorio Norte.

Esta medida obedece a que los abogados de la defensa solicitaron que hubiera una prórroga y la judicatura aceptó la petición para llevarla a cabo el día señalado, por considerar que no está cubierto completamente el expediente de las pruebas.

Lo que pasó puede dar para muchas lecturas cuando se está acabando el plazo de la investigación, afirma el autor de Duarte, el priista perfecto, para agregar una audiencia que pide la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de forma sorpresiva al pedir en corto tiempo la información requerida, cuando pudo hacerlo desde hace un mes, explica.

El juicio de Javier Duarte terminará siendo “un show mediático” y si cae en el clima de la elección “yo no me aventuraría a decir a quién puede beneficiar o no, o a quien puede perjudicar”, remata.

Sobre el gobierno de Duarte pesan múltiples señalamientos en torno a posibles violaciones a derechos humanos e incluso homicidios, pero hasta ahora ni el exgobernador ni ninguno de sus exfuncionarios enfrentan consecuencias legales por ello. (Fragmento del libro Duarte, el priista perfecto, Grijalbo / 2017)

