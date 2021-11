Corte atrae amparos sobre muerte de hermano del fiscal Gertz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos promovidos por Laura Morán Servín y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, dos mujeres que han sido señaladas por el fiscal general Alejandro Gertz Manero por presuntamente causar la muerte de su hermano Federico en 2015.

Fue a solicitud del mismo fiscal general de la República que el Máximo Tribunal atrajo los amparos que ambas mujeres promovieron contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que enfrentan y que estaban listados para ser resueltos la próxima semana por el Primer Tribunal Colegiado Penal.

De esta manera, el fiscal se adelantó a un posible fallo a favor de madre e hija, lo que retrasará la resolución final del caso. Cabe aclarar que Gertz realizó esta solicitud a la Corte como particular y no como fiscal general, dado que cuando ocurrieron los hechos este no se desempeñaba en su puesto actual.

La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue solicitada por el mismo ministro Arturo Zaldivar, presidente de la SCJN, en sesión privada celebrada el 8 de noviembre de 2021 junto con las y los ministros de la Corte, quienes en conjunto determinaron ejercer la facultad de atracción para conocer ambos amparos en revisión.

“Requiérase al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que se suspenda inmediatamente el dictado de la resolución correspondiente a los autos de los referidos amparos en revisión 176/2021 y 177/2021 de su índice, tomando en consideración que su resolución corresponderá a un órgano colegiado de esta Suprema Corte”, se puede leer en el acuerdo en el que además le piden los expedientes para turnarlos a un ministro ponente.

Sin bien este hecho no es inédito, rara vez ocurre que un presidente de la Corte atraiga un recurso a petición de un particular. Sin embargo, por lo anterior expuesto será la Primera Sala quien deberá resolver el asunto, aunque dado que solo le quedan 5 sesiones por el resto del año, es probable que el caso se aplace hasta el 2022.

El conflicto entre ambas familias (Morán-Cuevas y Gertz) data del 27 de septiembre de 2015, fecha en que Federico Gertz Manero falleció y Alejandro Gertz, entonces rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, acusó a la esposa e hija de su hermano por “propiciar por falta de cuidados” el homicidio de su hermano.

Luego de varios años y tras la negación de la acción penal en dos ocasiones por la Fiscalía de la Ciudad de México, fue el 16 de octubre de 2020 que Alejandra (de 68 años de edad) fue detenida y encarcelada en Santa Martha Acatitla donde hasta el día de hoy permanece, mientras que Laura Morán Servín, la viuda de Federico y quien tiene 94 años, actualmente está en calidad de “evadida de la justicia”, situación que ha sido señalada como irregular por los propios familiares de Alejandra quien ha denunciado amenazas y presiones en su proceso.









