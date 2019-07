DEA investiga a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, por lavado de dinero

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga al dueño de Altos Hornos (AHMSA), Alonso Ancira, por lavado de dinero, y debido a ello el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El juez advierte que no es posible conceder la suspensión porque la solicitud del congelamiento de cuentas lo determinó en mayo pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la DEA.

En su resolución dada a conocer este jueves, el impartidor de justicia refiere que "de concederse la medida cautelar para los efectos que solicitó la parte quejosa, esto es, para que las autoridades responsables no continúen con la ejecución del bloqueo y/o congelamiento de las cuentas bancarias contratadas por la quejosa, y por tanto, la parte quejosa pueda disponer del numerario depositado en ellas, se afectaría el orden público e interés social".

Finanzas Altos Hornos designa como CEO interino a James Pignatelli

El dueño de Altos Hornos fue detenido en España a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y se encuentra en proceso de extradición de España a México para que responda por la supuesta compra-venta irregular de la planta de Agronitrogenados, anteriormente propiedad de AHMSA, a Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.

El juez indicó que Alonso Ancira no rindió más datos de prueba para precisar la demanda para recuperar su dinero. "Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario", señala el fallo.

Además rechazó conceder la suspensión definitiva a Alonso Ancira porque el bloqueo de sus cuentas que realizó la UIF, procede a una petición internacional.

Lo anterior se considera así, toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el Director General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el Director Regional Adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico .

El oficio fue enviado por la DEA el 30 de abril de este año. La investigación también está encaminada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.