Defiende Sheinbaum a AMLO en caso Ayotzinapa: ha hecho todo lo que está en sus manos

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, consideró que el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha hecho todo lo que está en sus manos frente al caso de la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El Presidente ha hecho todo lo que está en sus manos en el caso Ayotzinapa”, dijo en conferencia de prensa en su casa de transición.

Agregó que López Obrador trabajó en lo que pudo con el equipo que estuvo a su alcance. Sin embargo reconoció que a su administración federal le tocará continuar con el caso Ayotzinapa para esclarecer los sucesos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Aunque se tenía prevista una reunión el 29 de julio con el Presidente, la mandataria electa y padres y madres de los normalistas, Sheinbaum Pardo anticipó que ella se reunirá posteriormente con ellos para escucharlos.

“Mi primera función es escucharlos”, dijo.

El sábado pasado el diario La Jornada publicó parte del reporte personal que entregó López Obrador a madres y padres de los normalistas, en el que enfatizó que no existe ninguna prueba sólida que vincule a las Fuerzas Armadas con la desaparición de los estudiantes.

El jefe del Ejecutivo federal también acusó que el Estado mexicano es víctima de un embate mediático que señala al Ejército como único responsable del caso Ayotzinapa. A consideración del Presidente la responsibilidad de la desaparición de los normalistas recae en autoridades locales.

Ayer, madres y padres de los normalistas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reviraron a López Obrador por su postura de defender a las Fuerzas Armadas y puntualizando que en el caso Ayotzinapa la víctima no es el Presidente.

Nos gustaría recordarle Presidente, por si también lo ha olvidado , que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada le dijeron.

“A ud. le decimos la historia lo juzgará y se encargará de poner a cada quien en el lugar que se merece”, se lee en el comunicado.

Anteriormente, en entrevista con El Sol de México, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa expresaron su desconfianza respecto al reciente informe que AMLO les entregó , al que calificaron de “incompleto”.

“No porque se reciba el informe quiere decir que yo estoy validando lo que está diciendo el presidente, faltan muchas cosas: le hace falta tocar a los militares, este informe no dice nada, no me dice nada de los militares y de las próximas detenciones, de las comunicaciones, de la comunicación del normalista infiltrado, las conversaciones que estaban reportando los mandos superiores, o sea, no hay nada de eso”, dijo a este diario, Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista desaparecido, Christián Rodríguez Telumbre.