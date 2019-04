De norte a sur, México es un cementerio: Amnistía Internacional

La radiografía es muy cruda. México es un cementerio de norte a sur, se camina sobre los huesos de personas desaparecidas, asevera Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, quien asegura que existe una grave crisis en materia de derechos humanos.

Reneaum Panszi asegura que dentro de la crisis de derechos humanos, existe un 98 por ciento de impunidad en todos los delitos que entran al sistema de justicia penal, más de 38 mil personas desaparecidas y una violencia alarmante contra las mujeres cuya protección parece ir en retroceso.

En materia de derechos humanos, ¿México cómo se encuentra y cómo lo ve Amnistía Internacional?

Creo que esta administración heredó una grave crisis en materia de derechos humanos. Existen cifras de tortura que no podemos si quiera sistematizar por el tipo de delito que es, pero que sabemos porque los relatores de Naciones Unidas han dicho que en México se practica la tortura como un método de investigación que es cotidiano.

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Es un panorama terrible. este país es un cementerio de norte a sur.

Caminamos sobre los huesos de las personas desaparecidas, los respiramos y convivimos en la violencia, violencia contra las mujeres.

Ante la violencia contra las mujeres ¿cómo actúa AI?

Amnistía Internacional está llevando a cabo una campaña sobre la importancia de hacer visible la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. La violencia contra las mujeres es también parte de la crisis de derechos humanos en este país. No solamente es ese imaginario de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura que también, que no es un imaginario de los 40 mil desaparecidos, que también son las violencias que ocurren a las mujeres en el ámbito más íntimo y privado.

En 2004 se mataban a cuatro mujeres al día, hoy en 2019 se matan a 10 mujeres en México. No hemos avanzando, no solo no hemos avanzando en términos de disminuir el índice, sino que tampoco hemos avanzando en disminuir la impunidad en estos casos.

Es terrible lo que hemos estado viendo en los últimos meses.

Son casos de horror y qué bueno que se menciona (…) Las matan en el espacio privado, las mata quien tiene un vínculo de confianza con ellas. Las matan con crueldad y por eso se estableció el tipo penal de Feminicidio por un odio de género y las matan en los espacios donde ellas se tendrían que sentirse muy seguras.

Sociedad Encinas se reúne con mujeres violadas en Atenco tras represión estatal

Sobre este tema, Amnistía Internacional lanzó una intensa campaña dirigida a las personas jóvenes. “Queremos que las chavas y los chavos se involucren más. Es una campaña que tiene un componente digital muy fuerte en redes sociales porque es ahí donde están ellos y es una campaña que quiere que las mujeres en momentos complejos de la vida no nos sintamos solas. Apela a la solidaridad, apela a ese pacto que podemos hacer las mujeres en momentos concretos para situaciones concretas.

¿Cómo ve AI la relación del nuevo Gobierno con las ONG?

Bueno, cuando se dice la relación que se tiene... yo te diría ¿cuál relación es la que tiene?, y ¿cuál es la relación que quiere construir?, porque en las últimas semanas el Presidente ha dicho que las organizaciones de la sociedad civil somos de derecha. Probablemente no conoce a las que están a favor del aborto, del matrimonio igualitario, que están a favor de la diferencia, como Amnistía Internacional, que estamos financiadas por la oligarquía y probablemente tampoco nos conoce.

Muchas veces lo que las organizaciones hacemos es darle voz a las personas que no tienen voz, es hacer visibles los problemas que en lo cotidiano no son visibles y es también de alguna manera el poner en la agenda pública las cosas que nosotros necesitamos avanzar no porque nos financie la oligarquía, sino que creemos en un mundo más justo y porque queremos un México mejor.

¿Está errado el Presidente en sus comentarios?

Al menos en esas aseveraciones que he mencionado. Nos encantaría dialogar con el Presidente para comentarle que lo vemos desde otro lugar y desde otro punto de vista. Pero creo que es muy oportuno el reconocimiento que han hecho, por ejemplo, funcionarios de alto nivel de esta administración como Alejandro Encinas que ha reconocido la crisis en derechos humanos y que abre la puerta a las organizaciones de la sociedad civil cada vez que queremos hablar.

El reconocimiento ha sido fundamental, los actos de disculpa pública son históricos, no solo por lo simbólico sino porque una funcionaria de alto nivel como la secretaria de Gobernación se compromete a hacer garantías de no repetición.

Tania Reneaum Panszi manifestó en la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM) que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay claroscuros, “pero nos preocupan los oscuros”, agregó.

“Nos preocupa que el Presidente no dialogue con la sociedad civil. Nos preocupa que haya programas del Estado que se recorten, nos preocupa el intento de haber recortado los refugios porque detrás de las declaraciones en las conferencias matutinas hay un no entendimiento de la política pública para las mujeres”.