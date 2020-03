Del tamaño de su atropello es el odio y miedo que me tienen: Rosario Robles

"Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen", dijo Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, ante el juicio político en su contra en la Cámara de Diputados por actos y omisiones en contra de los intereses de la nación.

A través de una carta publicada en Twitter, Rosario Robles señaló que "ninguna fuerza moral" puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña", y por último indica que "esto va para el que tira la piedra y esconde la mano".

Como hija, como mujer y como mexicana usted no me respresenta. https://t.co/IFD6KWvWQ9 — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) March 19, 2020

Este jueves se llevó cabo el juicio político en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, donde la diputada Tatiana Clouthier, como promovente del procedimiento, sostuvo que, de las 13 universidades de la Estafa Maestra, cinco de ellas son del Estado de México, entidad que gobernó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y dijo que "acto más público no puede estar a la vista", además llamó a no dejar impune el caso.

Tras ello, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, sostuvo que Tatiana Clouthier no la representa. "Como hija, como mujer y como mexicana usted no me representa", dijo en twitter.

Como hija, como mujer y como mexicana usted no me respresenta. https://t.co/IFD6KWvWQ9 — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) March 19, 2020

De esta forma, la Cámara de Diputados se erigió como órgano de acusación en el juicio político contra Rosario Robles, acusada de un desfalco millonario conocido como la Estafa Maestra.

Con 265 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el pleno aprobó que el Congreso de la Unión se convierta en Órgano de Acusación en el procedimiento del juicio político identificado con el número de expediente SI/LXIVJP/01/2019, que en su resolución señala que "ha de acusar ante el Senado de la República a Rosario Robles".