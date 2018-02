Delito impune, delito que se repite, sentencia Ignacio Morales Lechuga

Dueño de su piel y cerebro de educador y justiciero, Ignacio Morales Lechuga sentenció rotundo:



"Aumentar la penalidad, así sea significativamente tal como ocurre aquí, es absolutamente inútil. La penalidad no desestimula, no inhibe la comisión del delito. La desestimula el abatimiento de la impunidad. Resulta regla de oro la que reza: Delito impune: Delito que se repite. ¿Detonante del delito? ¡La impunidad!

"¿Qué? ¿Qué si no pasa nada? Robo y secuestro resultan hoy negocio que no paga impuesto. No cesan; no se detienen. La impunidad llega al 99%. ¿Qué inversión - satirizó el exrector de la Escuela Libre de Derecho- deja tanto? ¡Ninguno!”

¿Culpa del gobierno, abogado?

"No -respondió sin dudar. No, pero existe algo que es muy cierto. Verá, en los últimos 25 años el delito no ha hecho más que crecer. Ya cinco lustros de incesante desarrollo. ¿Qué se desprende ante tal crecimiento? Pues que en lo social, esto es lo educativo, lo policial, lo ligado a la justicia y a la reinserción social el gobierno no ha funcionado. En vein-ti-cin-co años".

Respetado notario público, el exprocurador de Justicia del extinguido Distrito Federal y de la República, Ignacio Rey Morales Lechuga -"enseño Contratos Civiles en la Escuela Libre de Derecho"- se asoma al futuro.

"Hasta hoy, el único que ha presentado ideas con relación al narcotráfico y a la violencia es el señor Andrés Manuel López Obrador. Ideas que juzgo incongruentes. Quedan en nada. No veo su programa. Y aludir a la amnistía omite decir que esa figura -la amnistía- es ley que debe aprobar el Congreso. ¡La amnistía no es facultad del Presidente!

"Y sólo se reserva a aquellos que delinquen por razón social o política. Echó mano de ella don Benito Juárez. Amnistió a quienes colaboraron con Maximiliano de Habsburgo en el II Imperio. El presidente Benito Juárez utilizó la amnistía para conseguir la paz social. ¡Acertó!

"El Estado mexicano se fortaleció. ¡No se pactó con delincuentes! Y menos con narcotraficantes. Capaces de asesinatos brutales; inhumanos. Crímenes contra periodistas y políticos.

"Y el indulto -desgranó el también exembajador de México en Francia - lo concede el Presidente de la República a sentenciados. Ese gesto extingue la pena. La borra”.

Setentón en plenitud, Morales Lechuga trabaja con la fibra de siempre. Fanático de la actividad. Enemigo del ocio y la cháchara vana.

"Observé el súbito desgaste de Francisco Labastida. Despegó con 20 puntos de ventaja. Y perdió. En veces la erosión de un partido. En ocasiones el increíble desmoronamiento de un candidato. Aquel debate Fox-Cuauhtémoc-Labastida. Fox exhibió brío, seguridad. Labastida se tornó quejumbroso.

"Era la transición que se anunciaba. Junto a la alternancia. Y alternancia sí que hubo. Pero la transición ¡Ay, la seguimos esperando! La alternancia era muy necesaria. Pues bien se sabe que los mismos ...siempre harán lo mismo. Y 70 años de PRI. En lo político el país seguía casi igual.

"Con Fox el país cambió un poco en lo económico, en lo social. Y algo en estructura. En lo político nada varió con Vicente Fox.

"Un sistema pude no cambiar si hay satisfacción económica. Y con justicia y seguridad", añadió Morales Lechuga, quien se metió a recordar:

"México acababa de pasar las crisis de 1994-1995. Entonces la presión social y económica era -y sigue siendo- muy sentida. Muy exigida”.

Un óleo de Rodríguez Lozano. Tres Gracias. Un cuadro de Nizhizawa. Esculturas prehispánicas. Libreros que atraen; tientan. E incesante ajetreo. Ignacio Morales Lechuga encabeza un equipo de infatigables abogados. Él no cesa de firma. Dispone de una amplísima colección de Montblanc. Cómodo , narra:

"Noches atrás vi en La hora de opinar a Héctor Aguilar Camín y otros que se preguntaban: ‘¿Qué es lo primero que en lo económico y político debe cambiar el próximo gobierno?’ Coincidían: Lo social y lo económico es lo urgente.

"Pensé en Rusia. Y en China también. Mikhail Gorbachev emprendió la glasnost y la perestroika. Reforma políticoeconómica. Al mismo tiempo. Su acción acarreó caos y la desintegración de la URSS.

"China -país feudal- transitó hasta transformarse en potencia mundial. China nación de gran peso e importancia. China se transformó en apenas 20 años. Una generación. China cambió. Únicamente en lo económico. Lo político ha mudado muy gradual, lentamente. Y sin perder el rumbo ni el control.

"China avanzó por sendero claro. Con el objetivo de insertarse en la economía mundial. China abrazó la globalización. Guiada por dirigentes de visión clara. Contó para ello con una corrupción mínima.

"Hace poco viajé a China. Un familiar olvidó en el hotel su cartera con una suma importante. Descubrió su olvido en la Muralla. Se preocupó. Lo dijo a la guía. No se preocupe -lo tranquilizó la mujer. Usted hallará su cartera en el sitio en que la dejó. Así ocurrió. La explicación es simple. No se toma lo ajeno. Y tal convicción está por encima de la idea del castigo".

Ignacio Morales Lechuga observa rangos y efectos del delito:

"Distingo tres segmentos. Se viven cotidianamente. El primero es el que sufre el ciudadano a diario. Asalto, secuestro, lesiones, acoso sexual, violación. En el segundo nivel, narcotráfico. Y su cadena, delitos adyacentes. Los que atrae como la cauda de un cometa. Gama de delitos. Homicidio por territorios y rutas. Violencia. Que se transforma en bloqueo de caminos, asaltos, daños a la propiedad. Venganza de bandas si se aprehende a sus cabecillas. Rencores que aterrorizan

"Y en tercer lugar la corrupción de cuello blanco. Involucra a políticos, industriales, empresarios. Con el que ofrece. El que acepta. El que aprueba.

"Pues en esos tres niveles impera un fenómeno: Impunidad.

"Impunidad, sí. Pues es bajísimo el porcentaje de atención y resolución de esos casos".