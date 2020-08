Denuncia de Emilio N salpica a Felipe Calderón y José Antonio Meade

El ex director de Pemex, Emilio N declaro que la trasnacional Odebrecht también tuvo una participación en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al celebrar un contrato millonario con la empresa Braskem en la cual era accionista Odebrecht en la planta Etileno XXI.

En su declaración ante el ministerio público que hizo hace dos semanas, el ex funcionario federal Emilio NL recalcó que el negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendía a Braskem el Etanol ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacía un descuento inexplicable de más de 25 por ciento sobre el precio en el mercado lo que hacia súper ventajosa la posición de Pemex.

“Por esas operaciones muchos panistas dentro de sexenio de Felipe Calderón recibieron fuertes sumas de dinero” señaló Emilio N ante el ministerio público federal.

En la declaración, la cual El Sol de México tuvo acceso, refiere que incluso una parte de la sesión de consejo de Braskem se llevó a cabo en los Pinos con la presencia del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Emilio N afirma que en el acta 827 del consejo de Pemex, presidido por José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI, y José Antonio González Anaya , en su calidad de consejero, evadieron la discusión respecto a la prórroga que se le otorgó a Etileno XXI, y la llevaron como información, de que ya se había suscrito.

Foto: Cuartoscuro

Dicho consejo se llevó a cabo el 29 de abril de 2011, y luego de haber sido nombrado como director de Pemex, Emilio N refiere que el consejero Rogelio Gasca Neri le cuestionó el proceso de ocultamiento de información. “No obstante el consejero, presidente, José Antonio Meade, insistió en que no tenía la obligación de informar al consejo previo a la firma de un contrato por miles de millones de dólares y no se aceptaron sus comentarios”

En otra parte de la denuncia, el ex director de Pemex, afirma que Pemex no debió haber vendido gasolina, diésel, turbosina, o petróleo crudo a un 30 por ciento de descuento, “esto fue claramente un desfalco a la nación, sobre todo cuando me fui enterando que del dinero y sobornos que aceitaron las mentes y las manos de los funcionarios que aceitaron este contrato”.

Es así, -señala- que se discutió dicho contrato con el consejo de administración de Pemex sin embargo, “las voces que representaban los interese de la nación, fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón e instrumentalizados por José Antonio Meade, y José Antonio González Anaya, a través de la secretaría de Hacienda en 2011 y 2012.

Dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray para satisfacer pretensiones en el continuamiento de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos, dijo.