Desaparecen siete jóvenes en Jalisco, una de ellas es rusa

La Fiscalía del Estado de Jalisco activó la Alerta Amber por la desaparición de siete jóvenes, una de ella de nacionalidad rusa y otra con discapacidad auditiva.

Informó que Liliana Ignateva, de 15 años, de nacionalidad rusa, fue vista por última vez el 17 de febrero, en Tlajomulco. Como señas particulares la menor tiene una cicatriz en la frente y en las muñecas de las manos.

Mientras que Leslie Scarlette desapareció el pasado 21 de febrero junto con tres de sus amigas: Paola Hernández Janacua, Vanessa Mendoza y Lizeth García.

Otra vez, 4 muchachas.

No se sabe de ellas desde hace 2 días, miércoles 19.

Cualquier información es útil, y compartir aún más!



PAOLA HERNANDEZ JANACUA,

VANESSA MENDOZA,

LIZETH GARCIA

PAOLA HERNANDEZ JANACUA,

VANESSA MENDOZA,

LIZETH GARCIA

LESLIE SCARLETT RAMOS

Asimismo, se reportó que Grecia Marisol Méndez, de 24 años, desapareció el 11 de febrero, informaron que salió de la casa de su novio y no volvió a ser vista.

Grecia Marisol vestía un suéter gris, blusa de tirante blanca, pantalón azul de mezclilla y tenis oscuros. Además tenía discapacidad auditiva.

La Alerta Amber también fue activada por la desaparición de Jazmín Alejandra Rodríguez, de 16 años, quien fue vista por última vez el 19 de febrero en Zapopan. Tiene una cicatriz en la nariz y en el antebrazo derecho, además de los dientes superiores separados.

Antes los crecientes feminicidios y la violencia de género, el próximo 9 de marzo se llevará a cabo el paro nacional #UnDíaSinNosotras, el cual propone que todas las mujeres no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.