Detectan irregularidades por 833 mdp en Escuelas al Cien

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 833 millones de pesos en los recursos otorgados en el programa Escuelas al Cien, programa estrella del sexenio anterior para mejorar la infraestructura escolar.

“Dentro de las principales irregularidades referentes a la aplicación de los recursos del programa, se encuentra la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, obras terminadas que no se encuentran en operación, penas convencionales no aplicadas, falta de amortización de los anticipos, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa, obra pagada no ejecutada o de mala calidad y otros”, dice el informe especial “Escuelas al Cien. Resultados de su Fiscalización Cuenta Pública 2017”.

En documento indica que Puebla, Estado de México y Chiapas fueron los estados a los que más recursos se les brindaron de este programa en 2017, con 959.4 millones, 948.2 millones y 822 millones respectivamente; muy por arriba de Oaxaca, entidad que tiene carencias de infraestructura educativa importante.

De estas entidades, el Estado de México destaca porque 765.7 millones (80 por ciento de los recursos que recibió) tienen algún tipo de irregularidad.