Detienen en EU a Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de Sedena

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos..

Fuentes de la cancillería confirmaron a El Sol de México que el exministro de defensa fue trasladado al Metropolitan Detention Center en Los Ángeles.

Una fuente diplomática mexicana dijo a Reuters que Cienfuegos fue detenido a pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

"He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California", sostuvo Ebrard en Twitter..

"La cónsul en Los Ángeles me estará informando (en las) próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto", agregó el canciller.

El medio estadounidense ProPublica confirmó también la detención luego de que la periodista Ginger Thompson afirmara que el exfuncionario fue detenido al llegar de viaje con su familia.

No están claras las condiciones de la aprehensión ni los posibles cargos en contra del extitular de la Secretaría de la Defensa.





Salvador Cienfuegos nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948 y estuvo en servicio en el Ejército mexicano durante 54 años.

Cuenta con una Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, Heroico Colegio Militar.

En 1995 concluye la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales el Colegio de Defensa Nacional, en 1997, es nombrado director del Heroico Colegio Militar

En 1978 egresa como Oficial de Estado Mayor del Ejército Mexicano, con licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra

La revista Líderes Mexicanos lo nombró dentro de los 300 mexicanos más influyentes de 2016.

Los cargos en los que desempeñó durante su carrera militar fueron como Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y comandante en la regiones de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Jalisco.

