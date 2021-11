César Duarte sería juzgado en Chihuahua por dos delitos

El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor del ex gobernador César Horacio Duarte, dio a conocer que aún se analiza la acción que tomarán entorno a la resolución de una juez, al quedar abierta la posibilidad de extradición de su cliente.

Mendoza comentó que una vez revisada la resolución, se pudo ver la carpeta de investigación por la que sería extraditado, la cual señala su presunta participación en los delitos de peculado y de asociación delictuosa; dicha carpeta es del ámbito local, por lo que de llevarse a cabo la extradición, el proceso sería en lo local.

Agregó que aún no se ha agotado el plazo para que la defensa del acusado determine las acciones a tomar entorno a lo decretado por una juez en Miami, que calificó al ex mandatario en calidad de extraditable, por lo que hasta el momento el equipo jurídico se encuentra valorando el escenario que pudiera presentarse.

“Se han valorado los alcances, se ha confirmado alguna información que esperábamos encontrar en la resolución de la juez, efectivamente, de la resolución de advierte que sólo hay una carpeta de investigación en todo este tema de la extradición”, explicó el jurista.

Añadió que existen también violaciones en el procedimiento en contra del ex mandatario, lo que se incluyó en el proceso de extradición, y en su momento la defensa hará valer esas violaciones.

“La juez lo considera como extraditable, pero ella no toma la decisión si se extradita o no, simplemente le describe esa condición, reúne los requisitos que la corte toma en cuenta, y la decisión corresponderá al Departamento de Estado, por lo que la extradición no es un hecho todavía”, señaló el abogado defensor.

