Ebrard será quien informe sobre extradiciones de Duarte y Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será el Canciller Marcelo Ebrard quien informe sobre cómo van las gestiones en lo que tiene que ver con la extradiciones de César Duarte y Tomás Zerón, al tiempo de señalar que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleva las investigaciones de estos casos.

Aseguró que se está revisando que el dinero que se les ha confiscado a los delincuentes sea regresado a México, además de señalar que el Embajador de Estados Unidos, Christopher Landau es respetuoso de la soberanía y está comprometido para mantener una buena relación.

Justicia Exgobernador de Chihuahua usa red de familiares en desvíos

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que no ha habido obstáculos en las extradiciones.

Puntualizó que en el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no se procedía porque los expedientes no se elaboraban de manera correcta y ahora se arregló y procedió la extradición.





