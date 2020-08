En debate | Juicio a expresidentes

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

“Meternos en el asunto de persecución a expresidentes puede que nos dé popularidad y la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo. Que se pueda estigmatizar la corrupción me interesa más que otras cosas. Que se organicen los ciudadanos y empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas y adelante, son libres. No tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique encubrimiento”.

Luis Carlos Ugalde | Director general de Integralia

“La consulta popular es un cambio de tema de conversación y no se va a realizar. De acuerdo con la Constitución, dicho tema sobre el castigo a los expresidentes no puede ser”.

Gerardo Fernández Noroña | Diputado por el PT

“Y queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Esa es la pregunta que se le va a hacer al pueblo de México”.

José Woldenberg | Académico

“De suceder implicaría no sólo vulnerar los procedimientos judiciales para juzgar a cualquiera, sino que se estaría inaugurando una especie de linchamiento (o exoneración) público apadrinado desde la Presidencia. No es un asunto judicial sino político y pretender llevar la cuestión a tribunales no sería más que el anuncio del fin de la legitimidad de la coexistencia de la diversidad político-ideológica. Ahora bien, si cualquier expresidente (cualquier persona) cometió algún delito, los encargados de impartir justicia no lo pueden disculpar, tienen que actuar en consecuencia”.

Mario Delgado | Coordinador de los diputados de Morena

“Por supuesto que yo le manifesté (al presidente López Obrador) que nosotros estamos en toda la disposición de hacer la petición conforme a la ley antes del 15 de septiembre para que pueda realizarse esta consulta. De realizarse, esta consulta popular debería llevarse a cabo en la elección del próximo año y tendría que solicitarse antes del 15 de septiembre para que sea aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Martha Tagle | Diputada por Movimiento Ciudadano

“Diputado (Fernández Noroña) desconoce reformas que aprueba (35 const) En caso que procediera #ConsultaPopular sobre juicio a expresidentes (antes @SCJN deberá determinar constitucionalidad) la organización, difusión y validación de los requisitos (incluidos los formatos) corresponde al @INEMexico”.

Julián Andrade | Periodista

“¿Qué impide este tipo de consultas? En primer lugar, la legalidad. Si alguien cometió un ilícito, sea expresidente o no, tiene que ser sancionado por las vías que establece el derecho y en las que no se contempla el voto popular”.

Cecilia Laviada | Diputada del PAN

“De comprobarse que los expresidentes tocaron un recurso de los mexicanos deben ser juzgados y castigados. La ley se tiene que aplicar, no es algo que se puede poner en juicio. Simplemente la justicia no está en una cuestión de preguntarse si se puede o no, simplemente se tiene que aplicar”.