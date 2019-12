En total silencio, extraditan a "El Mayito Gordo" Zambada

Ismael Zambada Imperial, alias "El Mayito Gordo" fue extraditado por el gobierno de México la noche de este jueves a Estados Unidos para enfrentar un juicio de narcotráfico.

Presuntamente está vinculado en actividades ilícitas con su padre, Ismael "El Mayo" Zambada García, actual líder del cártel de Sinaloa y posible sucesor de El Chapo Guzmán.

La información no ha sido confirmada por autoridades mexicanas; el anuncio fue a través del periodista especializado Keegan Hamilton de Vice News en donde señala que la extradición se dio de manera silenciosa.

Un informante de la oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de California informó a Vice News que Zambada Imperial tuvo este viernes una audiencia en un tribunal federal de San Diego.

Mundo ¿Quién es Chapo Isidro y por qué EU quiere a este narcotraficante?

This is from the docket for El Mayito Gordo's case in the Southern District of California — it shows he was taken into US custody today and scheduled to make his first court appearance in San Diego pic.twitter.com/q2YgCMMW5C — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 20 de diciembre de 2019 Story now live @vicenews:https://t.co/IcTNAJ5OBz — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 20 de diciembre de 2019

El pasado 12 de diciembre, "Mayito Gordo" buscó un amparo para evitar permanecer recluido en un penal de máxima seguridad de Jalisco y al mismo tiempo buscaba ser trasladado a la Ciudad de México.

Zambada hijo quien presuntamente ha mantenido el negocio de las drogas está acusado de contrabandear cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana a ciudades de todo Estados Unidos.

El 12 de noviembre de 2014 “El Mayito Gordo” fue detenido por la Secretaría de Marina en el poblado de El Ranchito de los Burgos, a 60 kilómetros de Culiacán y días más tarde fue internado en el penal federal de Occidente, en Jalisco.

|| Con información de Vice News ||