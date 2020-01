Estados no están reportando cifras reales de secuestros: Miranda de Wallace

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, sostuvo que los estados no están reportando cifras reales de secuestros y denunció que las fiscalías o procuradurías realizaron ajustes en 482 casos de 2018 y 2019, que ya habían sido reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

De Wallace señaló que cada cambio de gobierno se reclasifican los delitos y el Secretariado Ejecutivo no rectifica las cifras de secuestros que recibe de los estados, ya que no tiene la facultad de auditarlos.

Dijo que detectaron que las cifras de secuestros cambiaron repentinamente entre los primeros 13 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto.

"Hasta el 3 de noviembre teníamos un incremento del 30 por ciento. Esto se revierte de manera importante y ahora nos arroja una disminución del 24.8 por ciento; es decir, según las cifras, hoy tenemos menos secuestros que en los 13 primeros meses de Peña Nieto", detalló.

De Wallace dijo que esto se debe a movimientos que hicieron, de echar hacia atrás todos estos secuestros que primero se habían dicho que correspondían a diferentes periodos.

Explicó que en varios estados de la República han mentido acerca de las cifras de secuestros y destacó que tres estados "se las pasaron (las cifras) por el arco del triunfo" y señaló a Ciudad de México, Tabasco y el Estado de México.

Sociedad Estudiantes de otros países evitan México por violencia

"El Secretariado Ejecutivo no tiene la facultad de auditar los estados, es decir, se queda con la información que le dan y si ocultan secuestros no tienen forma de saberlo. Básicamente son tres estados los que no están reportando cifras reales: Ciudad de México, Tabasco y Edomex".

"No hay elementos para dar a conocer una cifra confiable de los secuestros cometidos en el país, han ocultado casos", recalcó.

Al presentar sus reportes del mes de diciembre y todo 2019, De Wallace precisó que durante dicho periodo en la actual administración se registraron 2 mil 66 secuestros, mientras en la anterior 2 mil 749.

Indicó que de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, los estados con más secuestros fueron Veracruz, con 471; el Estado de México, con 345; la Ciudad de México, con 243; Puebla, con 103, y Morelos con 87 plagios.

Remarcó que con los ajustes realizados en las cifras, tanto a nivel nacional como en la capital, se corre el riesgo de dejar sin acceso a la justicia a cientos de víctimas del delito por lo que anunció que demandará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública una investigación a fondo y se aplique la ley a los responsables de la manipulación de cifras.

|| Con información de Patricia Carrasco | La Prensa ||