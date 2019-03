Ex chofer de Colosio revela tortura tras ser detenido por asesinato del candidato

Othón Cortez Vázquez, ex chofer de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aseguró que fue encarcelado injustamente por el asesinato del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e indicó que la policía federal lo torturó.

En entrevista para El Sol de Tijuana, Othón Cortez explicó que era chofer de Colosio, y se encontraba en el lugar cuando lo asesinaron, sin embargo, dijo que lo habían encarcelado injustamente por lo cual pidió que el gobierno de México ofrezca una disculpa pública por su error.

"Yo era chofer del PRI, estuve siempre a lado de Colosio, y cuando sucedió el asesinato, un año después, vinieron por mi. Vino la Fiscalía Especial de Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal de las brujas".

Sostuvo que durante su detención fue torturado, encarcelado injustamente en el penal de Almoloya de Juárez durante casi dos años. Lo acusaban de haber efectuado el segundo disparo contra Colosio.

"Me dislocaron el hueso de la pelvis, me rompieron el oido y lo perdí, me metieron alfileres en las uñas, me hicieron hasta lo que no. Me encerraron injustamente en Almoloya de Juárez durante dos años por haber efectuado, según ellos, el segundo disparo".

Además sostuvo que a raíz de la tortura quedó mal del riñón, "ahora me están dializando. El Gobierno de México no ha querido reconocer su error".

Othón Cortez aseguró que compraron tres testigos que eran sus compañeros pertenecientes al PRI. "Los compraron con 30 mil dólares para que me incriminaran por este hecho, del cual después desistieron".

Detalló que demandó al Estado Mexicano, pero perdió la demanda, y ahora le debe 18 millones de pesos. Además sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo dejó votar durante 18 años de su vida.

Lo que recuerda sobre el asesinato

El ex chofer dijo que recuerda que ese día había mucha alegría por el candidato, porque "Colosio iba a ser el próximo presidente de la República", pero no se esperaban el asesinato.

"Recuerdo que cuando ya nos retirábamos, me puse a su lado, como siempre, la música estaba muy alta, y escuché como dos cohetes, y cuando volteé lo vi tirado en el piso, en seguida nos fuimos al hospital en donde se declaró su muerte".

"Fue una cosa muy triste, después de tanta alegría que teníamos".

Respecto a su opinión sobre que familiares de Mario Aburto piden que se reabra el juicio de caso Colosio, Othón Cortez dijo que está a favor de que el caso se reabra para que se castigue a los verdaderos culpables. Asimismo indicó que quieren justicia y que se compruebe que son los verdaderos responsables y se les castigue".

"Queremos justicia, pero una justicia verdadera, que se compruebe que son los verdaderos responsables y que se les castigue”.

A 25 años del asesinato de Colosio

En medio de la incredulidad de la versión del asesino solitario y el olvido del caso, este día se cumplen 25 años del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La tarde del 23 de marzo de hace 25 años, Colosio Murrieta fue ultimado luego de concluir un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Colosio Murrieta llegaría como candidato presidencial a Sonora el 24 de marzo para encabezar un acto de campaña en Navojoa, municipio del sur de Sonora, pero el llamado magnicidio impidió a los sonorenses encontrarse con su coterráneo que buscaba la Presidencia de México.

Por el homicidio, las autoridades detuvieron al momento a Mario Aburto, un joven de 22 años con problemas psicológicos, quien lleva encarcelado desde entonces y que fue considerado como único culpable por una fiscalía especializada.



Sin embargo, está extendida la idea de que Colosio fue víctima de una conspiración de su propio partido ordenada por Salinas de Gortari, ya que el candidato adoptó una postura crítica con el gobierno de turno.