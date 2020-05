En México es muy difícil llevar ante la justicia a alguien: LeBarón

A seis meses de la masacre en Bavispe, Sonora, Adrina LeBarón acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Fiscalía General de la República (FGR), para recibir informes del avance de las investigaciones en donde perdieron la vida tres mujeres y seis niños, de los cuales cuatro eran sus nietos.

En entrevista a su llega a la SEIDO en la Ciudad de México, LeBarón sostuvo que a dos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Hermosillo, Sonora, no ha recibido avances del ataque armado del pasado 4 de noviembre del 2019 en contra de su hija, nietos y demás familia.

“Siento que ahora nomas se me va a dar otra vez el avance porque he estado preguntando y me dijeron que viniéramos, tengo la esperanza que se cumpla, porque hasta el embajador de Estados Unidos en México dijo que se le está dando prioridad a esto”, dijo en entrevista.

El también activista, dijo que esto le puede dar un aliciente a que algo pase, siento que muchas veces son el protocolo, ahora descubro lo difícil que es poder llevar a la justicia, hay muchos casos en México.

Agrego que ha sentido muy buena respuesta por parte de integrantes de SEIDO, del fiscal General, y del encargado de despacho de la Seido, Alfredo Higuera Bernal. “Me han atendido de lo mejor me quejos del sistema de justicia de México, lo oscuro que es, el hecho de estar aquí, es que tengo confianza que el presiente y el fiscal trae sus mejores hombres en el caso, aunque yo quisiera ver maravillas”.

En enero pasado, Adrián LeBarón declaró tras una reunión con el encargado de despacho de la Seido, Alfredo Higuera Bernal, que la FGR tiene identificados a los sospechosos por sus apodos, incluso los hermanos Julián y Adrián LeBarón, se han reunido con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para entregarle una solicitud y se les autorice tener acceso a la carpeta de investigación.