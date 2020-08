Calderón y EPN deben comparecer tras denuncia de Emilio N, asegura AMLO

Los expresidentes Enrique Peña Nieto Y Felipe Calderón Hinojosa deben ser llamados a declarar por la denuncia presentada por Emilio N, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Lozoya y que da a conocer el fiscal Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña", reiteró.

Justicia Exdirector de Pemex denuncia ante FGR a Peña Nieto y Videgaray por caso Odebrecht

Desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que tras la acusación de Lozoya ahora se deben de mostrar las fehacientes de ésta.

“Tiene que haber sustento, pruebas, testigos, se habla de un video ojalá se pueda que se dé a conocer, toda la información al respecto”, señaló el mandatario.

Dijo también que hay que cuidar el debido proceso, pero también transparentar lo que más se pueda. “Yo diría todo. Van a ser citados probablemente todos los señalados, esto no significa que sean culpables. Pero cuando hay una denuncia con esas características tienen que declarar los acusados”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre si avalaría el juicio a expresidentes, el presidente de la República dijo que no puede convertirse en encubridor o en cómplice. “Yo doy mi opinión, que se conozca todo. Que a gente sepa que sucedió, que la gente decida si se juzga a un ex presidente porque insisto no es sólo este sexenio o el anterior”, enfatizó.

Desde su conferencia matinal, expresó su respeto por las acciones que adopte el fiscal Alejandro Gertz Manero, “porque ahora ya no es como antes, pues es una institución con carácter autónomo, no como la Procuraduría General de la República. Consideró que es un funcionario con principios que no se prestaría a una jugarreta”, comentó.

Sociedad Niegan amparo en contra de orden de aprehensión a esposa de Emilio N

El día de ayer, Emilio Lozoya acusó oficialmente ante la Fiscalía al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos.

El exdirector de Pemex dijo que ese dinero, obtenido de casos de corrupción como Odebrecht, se destinó para la campaña presidencial de Peña y la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast