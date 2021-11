FGE de Quintana Roo investiga ataque de comando armado en Puerto Morelos

Este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo informó que se abrirá una carpeta de investigación relacionada a los hechos ocurridos en la zona arenal de Bahía Petempich en Puerto Morelos, en donde un comando armado disparo contra dos personas que perdieron la vida.

Según los datos preliminares, los hombres armados forman parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y con quienes se disputaban espacios para la venta de sustancias tóxicas.

De las primeras investigaciones, la FGE señala que a las 11 horas con 30 minutos se presentó un grupo de 4 a 5 personas y mencionaron que ellos iban a ser los encargados de la venta de droga en esa zona de la playa, quedándose en el lugar dos de ellos. Hecho que no fue reportado a las autoridades.

Aproximadamente, a las 14 horas con 10 minutos se presentó un grupo de 15 sujetos quienes se dirigieron directamente a las dos personas que permanecían en la zona de playas, capturando a uno de ellos, mientras que otro corrió hacia el interior de un centro de hospedaje donde finalmente quedó sin vida.

Según la Fiscalía, el otro sujeto fue privado de su libertad y metros adelante lo asesinaron y el grupo armado se dio a la fuga.

La FGE señala que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde se espera sean identificados por sus familiares. De estos hechos, resultó una persona lesionada que fue trasladada a un hospital con lesiones que no representan un riesgo para su vida.

Embajada de EU pide a sus ciudadanos seguir recomendaciones de las autoridades

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en México compartió un comunicado en donde pidió a los afectados seguir las recomendaciones de las autoridades y llamar al 911 en caso de una situación de emergencia, así como esta disponible el Consulado de Estado Unidos en Mérida ante cualquier emergencia.

Asimismo, a las personas que se encuentran en la zona, les recomendó ponerse en contacto con sus familiares y estar al pendiente de su seguridad evitando multitudes y ser consientes del entorno.